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L'Égypte a subi un nouveau coup dur avant son affrontement très attendu face au Malawi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, après la décision d'écarter l'une de ses principales vedettes de la délégation en route pour Lilongwe, en raison d'une guérison incomplète de sa blessure. Une évolution qui contraint le staff technique à revoir ses options défensives avant une rencontre qui pourrait valider le billet d'une qualification anticipée pour la phase finale continentale.

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La délégation de la sélection égyptienne s'est envolée ce dimanche à bord d'un avion privé à destination de Lilongwe, capitale du Malawi, en vue de disputer la rencontre de la quatrième journée des éliminatoires, prévue mardi prochain à quinze heures.

Les joueurs de l'Égypte avaient effectué un entraînement matinal avant de se rendre à l'aéroport, afin de peaufiner les derniers préparatifs en vue du match, la délégation devant arriver au Malawi à vingt-deux heures, heure du Caire.

Le fait le plus marquant au sein du camp de la sélection égyptienne est l'exclusion du défenseur Mohamed Abdelmonem de la liste pour le match, après que le staff technique dirigé par Ali Maher a décidé de ne pas prendre le risque de l'aligner, alors qu'il souffre toujours de sa blessure et n'a pas atteint la condition physique requise.

L'entraîneur de l'Égypte a préféré maintenir le joueur, âgé de 27 ans, en Égypte afin qu'il poursuive son programme de soins, en coordination avec le médecin de la sélection Mohamed Abou El Ela, plutôt que de le faire voyager avec la délégation au Malawi, dans l'espoir de le remettre sur pied pour la prochaine étape.

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Le défenseur de Nice avait été victime d'une déchirure à l'ischio-jambier lors d'une participation avec son club, avant de rejoindre le camp de la sélection égyptienne durant la trêve internationale actuelle, pour poursuivre ses soins sous la supervision du staff médical de l'Égypte.

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Malgré son intégration au stage, la blessure l'a empêché de prendre part à la prochaine rencontre, poussant le staff technique à décider de lui accorder le temps nécessaire pour se rétablir et d'éviter une aggravation de la blessure due à une reprise précipitée.

L'absence d'Abdelmonem représente une perte parmi les options du staff technique sur le plan défensif, d'autant que le joueur possède une expérience internationale importante. Toutefois, préserver son intégrité physique semble être une priorité au vu de l'importance de la prochaine étape.

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Les contours du onze de l'Égypte face au Malawi

Dans le même contexte, le journaliste Ahmed Shobeir, ancien gardien d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, a révélé certaines de ses prévisions concernant les changements possibles dans le onze de l'Égypte lors de la rencontre face au Malawi.

Shobeir a estimé qu'Ali Maher pourrait s'appuyer sur le duo du milieu Marwan Attia et Mohanad Lasheen, avec un changement au milieu de terrain aux dépens d'Ahmed Sayed Zizo.

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Shobeir a déclaré : « Ali Maher, lors du prochain match de l'Égypte face au Malawi, pourrait avoir recours à Marwan Attia avec Mohanad Lasheen. Vous allez me demander aux dépens de qui Marwan entrerait ? Je vous répondrai, de mon point de vue, aux dépens de Zizo. »

Il a ajouté au sujet des options offensives : « Trezeguet pourrait jouer dès le début du match, et même s'il n'était pas dans sa meilleure forme lors du match précédent, il reste un joueur très important dans notre sélection nationale. »

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Ces prévisions interviennent alors que le staff technique souhaite préserver l'équilibre entre les volets défensif et offensif, tout en exploitant le bon niveau technique affiché par la sélection lors du dernier match.

Le quintuplé du Caire rapproche l'Égypte de la qualification

La sélection égyptienne aborde la rencontre de mardi avec un moral élevé, après avoir signé une large victoire sur le Malawi par cinq buts à zéro, lors du match qui a opposé les deux sélections vendredi dernier au stade international du Caire, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires.

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L'Égypte a livré une performance solide durant le match, consolidant ainsi sa position en tête du groupe 2 et portant son total à 7 points, à égalité avec la sélection de l'Angola, qui compte le même nombre de points mais accuse un retard à la différence de buts.

Ce résultat a coïncidé avec la victoire de l'Angola sur le Soudan du Sud par deux buts à zéro, dans un match que la sélection angolaise a scellé dans le temps additionnel, continuant ainsi de talonner l'Égypte en tête du groupe.

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À l'issue de la troisième journée, la sélection égyptienne occupe la première place avec 7 points, devançant l'Angola à la différence de buts, tandis que la sélection du Malawi arrive troisième avec 3 points, le Soudan du Sud fermant la marche sans le moindre point.

Les statistiques offensives et défensives de l'Égypte sont pour l'heure remarquables, la sélection ayant inscrit 10 buts lors de ses trois premiers matchs sans encaisser le moindre but, portant sa différence de buts à (+10), contre (+4) pour la sélection de l'Angola.

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Un scénario de qualification anticipée attend la sélection égyptienne

L'importance de la rencontre face au Malawi ne se limite pas à la récolte des trois points, car son résultat pourrait offrir à la sélection égyptienne le billet de la qualification anticipée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027, à deux journées de la fin des éliminatoires.

L'Égypte doit s'imposer face au Malawi à l'extérieur, en même temps qu'une victoire de l'Angola sur le Soudan du Sud, dans l'autre rencontre prévue mardi, pour que les deux sélections valident officiellement leur qualification pour la compétition continentale.

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Si ce scénario se réalise, le total de l'Égypte comme de l'Angola grimpera à 10 points, tandis que les sélections du Malawi et du Soudan du Sud ne pourront pas atteindre ce total, même en cas de victoire lors de leurs deux matchs restants.

Ainsi, les sélections égyptienne et angolaise assureront leur passage en phase finale, et la lutte durant les deux dernières journées se transformera en une confrontation directe pour la première place du groupe 2, l'objectif de la qualification ayant déjà été atteint.

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Ali Maher espère capitaliser sur la large supériorité acquise par l'Égypte lors de la rencontre du Caire et rééditer le résultat positif loin de ses bases, malgré l'absence de Mohamed Abdelmonem, afin que la sélection égyptienne valide sa qualification de manière anticipée et poursuive son parcours vers la reconquête du titre continental.