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GOAL
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Exclusif pour « Kooora » : Ouahbi prépare une surprise offensive pour le Maroc en novembre

Maroc
Y. En-Nesyri
Al Ittihad
Saudi Pro League
Maroc
Arabie saoudite

Possible surprise

Mohamed Wahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, prépare une surprise offensive pour les supporters du Maroc lors du prochain stage de novembre, en vue des deux confrontations face au Niger, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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Depuis qu'il a pris les rênes techniques, Wahbi s'est appuyé sur plusieurs noms différents au poste d'attaquant, à l'image d'Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Ismaël Saibari et d'autres, mais il a parfois manqué des caractéristiques de l'attaquant classique.

Selon les informations parvenues à "Kooora", Youssef En-Nesyri, l'attaquant d'Al-Ittihad en Arabie saoudite, a séduit Mohamed Wahbi ces derniers temps, ce qui a poussé ce dernier à envisager de le convoquer lors du prochain stage de novembre, dans un contexte de forte volonté de maintenir Ayoub El Kaabi à l'écart.

À cela s'ajoute le souhait de Wahbi de s'appuyer sur un avant-centre à l'aise dans la surface de réparation, loin de l'idée du faux attaquant, ainsi que le flou qui entoure jusqu'à présent la situation de Soufiane Rahimi, la star d'Al-Ain aux Émirats, après sa blessure contre Shabab Al-Ahli Dubaï il y a 48 heures.

En-Nesyri n'a pas eu l'honneur de représenter l'équipe nationale marocaine à la moindre occasion depuis l'arrivée de Mohamed Wahbi à la tête de la direction technique, sa dernière apparition sous le maillot du Maroc remontant à la dernière Coupe d'Afrique des Nations.

En-Nesyri a disputé 13 matches avec Al-Ittihad dans les différentes compétitions de la saison en cours, au cours desquels il a inscrit 7 buts et délivré deux passes décisives, sachant qu'il a marqué lors de 4 de ses 5 dernières rencontres avec Al-Ittihad en Roshn League.


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