Les événements se sont emballés ces derniers jours autour de l'entrée de l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal en Arabie saoudite, dans des négociations avec la direction de la Juventus en vue de prendre en main la conduite technique de l'équipe dans la période à venir.

La Juventus traverse une période de flottement lors des compétitions de la saison en cours, en raison de l'instabilité des résultats sous la houlette de l'entraîneur italien Luciano Spalletti, qui a eu des accrochages avec certains joueurs, en plus d'une divergence de vues avec la direction.

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En conséquence, la direction de la Juventus a décidé de se séparer de Spalletti dans la période à venir, si les résultats continuent de décliner, et elle a déjà entamé ses négociations avec certaines alternatives, au premier rang desquelles figure Inzaghi, selon de nombreuses sources italiennes fiables.

Selon ce qu'a indiqué une source proche du club d'Al-Hilal dans des déclarations exclusives à « Kooora », Inzaghi n'est entré dans aucune négociation avec la Juventus, contrairement à ce qui s'est répandu ces derniers jours, l'entraîneur italien se concentrant actuellement sur la réalisation de ses objectifs avec Al-Hilal.

Elle a précisé : «Inzaghi est lié par un contrat avec Al-Hilal courant jusqu'à la fin de la saison, et le club n'a pas encore tranché sur son avenir, qu'il s'agisse de la poursuite ou du départ à l'issue de cette période, le véritable critère d'évaluation étant sa capacité à réaliser le doublé championnat et Asie.»

Inzaghi avait réussi à conduire Al-Hilal vers la victoire face à Al-Qadsiah, hier vendredi, sur le score de 3-2, dans le cadre des compétitions de la 11e journée du championnat saoudien Roshn Pro League, ce qui a provoqué une hausse des ambitions, avec un climat de stabilité au sein du club et parmi les supporters.

Il convient de rappeler qu'Inzaghi a pris les rênes d'Al-Hilal en juin 2025, après la résiliation de son contrat avec l'Inter Milan, mais il s'est contenté de remporter le seul titre de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées la saison dernière, ce qui a provoqué un état de colère.