Goal a appris que le Portugais Carlos Queiroz, ancien sélectionneur du Ghana, est tout proche de prendre en main une cinquième sélection arabe dans sa longue carrière d'entraîneur.

Queiroz a résilié son contrat avec la Fédération ghanéenne à l'amiable, à la suite du déclin des résultats depuis son retour pour un second mandat, puisque l'équipe des « Étoiles noires » s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire et à la Gambie lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Une source proche de Queiroz a indiqué, dans des déclarations à Goal, que l'entraîneur portugais est entré dans des négociations sérieuses avec la Fédération bahreïnienne pour diriger la sélection dans la période à venir, en vue de la Coupe d'Asie 2027.

Elle a ajouté : « Queiroz a tenu une réunion avec les responsables de la Fédération bahreïnienne pour s'accorder sur l'entraînement de la sélection, et l'affaire pourrait être tranchée dans les prochains jours. »

Bien que Queiroz soit le premier candidat pour diriger la sélection bahreïnienne, la source a précisé que la Fédération bahreïnienne a pris contact avec d'autres entraîneurs.

La Fédération bahreïnienne cherche un nouveau sélectionneur pour succéder au Croate Dragan Talajić, dont le limogeage est proche, à la suite de l'élimination décevante dès la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 », actuellement organisée en Arabie saoudite.

Si les négociations de Queiroz avec la sélection bahreïnienne aboutissent, il s'agira de la cinquième étape arabe dans la carrière de l'entraîneur portugais, qui a dirigé les Émirats arabes unis (1998-1999), l'Égypte (2020-2021), le Qatar (2023) et Oman (2025-2026).

Les rumeurs du Wydad

Dans un autre registre, la source a démenti que Queiroz soit proche d'un transfert au Maroc pour entraîner le Wydad dans la période à venir.

Elle a déclaré : « Queiroz n'a parlé avec personne du Maroc ces derniers jours, et les informations affirmant qu'il est entré en négociations avec le Wydad, ou qu'il a même pris contact de manière amicale avec quelqu'un là-bas, sont dénuées de tout fondement. »

Des rapports de presse marocains avaient indiqué il y a deux jours que Queiroz était proche de prendre en main le Wydad pour succéder à son compatriote Sérgio Pablo Brito, qui fait l'objet de critiques virulentes.