Une source proche d'Al-Hilal a mis fin à la polémique entourant la possibilité d'un transfert du Néerlandais Jeremie Frimpong, latéral de Liverpool, lors du prochain mercato, après les informations ayant lié le joueur à un passage dans les rangs du « Zaïm ».

Des sources de presse avaient évoqué ces dernières heures l'entrée de Frimpong dans le viseur d'Al-Hilal, dans le cadre des démarches du club pour renforcer son effectif avec de nouveaux éléments, en vue des prochaines échéances.

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Le site « Kooora » a contacté une source proche d'Al-Hilal, qui a démenti l'existence d'une volonté du club de recruter le latéral néerlandais, affirmant que le joueur ne figure pas parmi les options sur la table de la direction à l'heure actuelle.

La source a précisé que l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, place le renforcement des postes d'axe central de la défense et du milieu de terrain en tête de ses priorités, étant donné son besoin de renforcer ces deux postes avant d'envisager l'ajout d'un nouveau joueur au poste de latéral droit.

Elle a indiqué qu'Inzaghi est convaincu par les qualités que possède le latéral local Mohamed Mahzari, ce qui le pousse à préférer utiliser la place du joueur étranger au poste d'axe central de la défense ou de sentinelle, plutôt que de recruter Frimpong.

Ainsi, les informations ayant lié Frimpong à Al-Hilal semblent éloignées des orientations actuelles du club, alors que le staff technique se concentre sur la réponse à des besoins plus pressants au sein de l'effectif, selon ce qu'a révélé la source proche du « Zaïm ».