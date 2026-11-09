L'Allemand Jens Wiesing, directeur technique de l'Al-Ittihad saoudien, a commencé à dessiner les contours des changements qu'il souhaite apporter à l'effectif du « Doyen » lors du prochain mercato hivernal, dans le cadre de sa volonté de remodeler l'équipe en fonction de ses idées techniques et de ses besoins sur le terrain.

« Kooora » a appris d'une source proche de l'Al-Ittihad que Wiesing s'oriente vers le départ d'au moins trois joueurs au cours du mois de janvier prochain, dans le but de libérer des places dans l'effectif et de donner à la direction l'occasion de recruter de nouveaux éléments capables de répondre à ses exigences techniques.

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La source a précisé que l'entraîneur allemand n'est pas pleinement satisfait du rendement de certains noms présents dans l'effectif actuel, et estime qu'il est nécessaire d'opérer des changements à plus d'un poste. L'attaquant saoudien Saleh Al-Shehri figure en tête des candidats au départ, Wiesing souhaitant recruter un avant-centre plus jeune.

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Elle a ajouté que l'entraîneur présentera un rapport technique à la direction du club dans les prochains jours, comprenant son évaluation d'un certain nombre de joueurs et ses recommandations quant à leur avenir, avec la perspective que ce rapport inclue deux autres noms, à savoir Moaz Faqihi et Hamed Al-Ghamdi, faisant de ce trio les principaux candidats au départ du club en janvier, à moins que de nouveaux éléments ne viennent modifier les calculs du staff technique.

L'Al-Ittihad est en lice avec force cette saison pour plusieurs titres, notamment la Ligue des champions d'Asie Élite et la Roshn Saudi League, et cherche par conséquent à s'attacher les services d'éléments capables d'atteindre le succès escompté.