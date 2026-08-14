Une source a dévoilé les coulisses du transfert de Nizar Al-Rashdan, milieu de terrain de la sélection jordanienne, vers le Wydad Athletic Club marocain, durant la période des transferts estivaux en cours.

Le Wydad a annoncé avoir signé Al-Rashdan dans le cadre d'un transfert libre pour une durée d'une saison, avec option de renouvellement.

L'arrivée d'Al-Rashdan, âgé de 27 ans, au sein du géant marocain intervient à peine six mois après le passage du joueur jordanien dans les rangs du Qatar SC qatari.

Al Ahly n'a pas négocié avec Al-Rashdan

Une source proche des négociations a révélé à Kooora que, « malgré les rapports de presse qui affirmaient l'intérêt d'Al Ahly d'Égypte pour s'attacher les services d'Al-Rashdan, le club rouge n'est pas entré en négociations officielles avec le joueur ».

Cela survient après les rapports indiquant qu'Hussein Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, souhaitait recruter Al-Rashdan, qu'il avait déjà eu l'occasion d'entraîner au sein de la sélection jordanienne.

Ammouta intervient pour aider le Wydad

La source a ajouté que le Portugais Tadeu Martins, agent de plusieurs joueurs jordaniens ainsi que de l'entraîneur Carlos Queiroz, a proposé Al-Rashdan — à la demande du joueur — aux entraîneurs de clubs arabes par l'intermédiaire de certains agents, et que le Portugais Paulo Sérgio, entraîneur du Wydad, était l'un d'entre eux.

Elle a indiqué que les dirigeants du Wydad ont accueilli favorablement l'idée de recruter Al-Rashdan, notamment après sa belle prestation avec la sélection jordanienne lors de la Coupe du monde 2026 et son but inscrit face à l'Algérie en phase de groupes.

La source a poursuivi ses déclarations à Kooora en affirmant : « Les dirigeants du Wydad ont pris contact avec Ammouta (qui a entraîné l'équipe lors de deux mandats précédents) pour recueillir son avis sur ce transfert, d'autant qu'il avait lui aussi dirigé Al-Rashdan au sein de la sélection jordanienne. »

Bien qu'Ammouta ne se soit pas montré enthousiaste à l'idée de recruter Al-Rashdan pour Al Ahly afin de compenser le départ du Tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane, il a conseillé aux dirigeants du Wydad de signer le joueur et a également tenté de rapprocher les points de vue des deux parties jusqu'à la conclusion du transfert.

Al-Rashdan a disputé 14 matches internationaux sous le maillot de la sélection jordanienne sous la direction d'Ammouta, entre juin 2023 et 2024, où il était un élément essentiel de l'entrejeu durant le mandat de l'entraîneur marocain.

Un contrat d'une seule saison

Bien qu'Al-Rashdan possède une longue carrière internationale (43 matches), la multiplication de ses passages entre les clubs a suscité des inquiétudes au Wydad.

C'est pour cette raison que les dirigeants du club marocain ont préféré signer un contrat d'une année, avec option de prolongation si le joueur affiche des prestations remarquables sous la direction de Sérgio.

Au cours des trois dernières années, Al-Rashdan a joué pour plusieurs clubs, passant du Faisaly jordanien à Nowruz et Al-Zawraa irakiens, au club d'Al Emarat, à Al-Khaldiya bahreïni et au Qatar SC qatari, avant de poser ses valises dans le championnat marocain par la porte du Wydad.

Rappelons que le Wydad a conclu plus d'un transfert notable cet été, en signant des joueurs d'expérience tels que Yahya Attiat-Allah, Yahya Jabrane et Ayman El Hassouni, avec la particularité que tous ces transferts se sont faits sur des transferts libres, sans que le club ne verse aucune indemnité de transfert.