Exclusif Kooora : une surprise attendue dans l'avenir d'une star de l'équipe d'Égypte

L'équipe d'Égypte compte un ensemble de joueurs professionnels évoluant aussi bien dans le Golfe qu'en Europe, ce qui a ouvert la porte à certains d'entre eux pour poursuivre leur carrière professionnelle ou revenir par le biais d'autres clubs.

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Au cours des derniers jours, plusieurs rapports de presse ont évoqué la volonté du club égyptien d'Al Ahly de récupérer son ancien défenseur Ramy Rabia, qui évolue actuellement dans les rangs d'Al Ain, aux Émirats.

Selon une source de Kooora au sein du club émirati d'Al Ain, la direction du club est ouverte à la prolongation du contrat de Ramy Rabia, qui expirera en juin prochain, avec une légère amélioration de son salaire annuel.

La source a précisé que la direction d'Al Ain estime que Rabia est capable d'être performant pour au moins une saison supplémentaire, après le très haut niveau qu'il a affiché depuis son arrivée à l'été 2025.

Dans le même temps, la star égyptienne aspire à poursuivre son aventure professionnelle, d'autant plus qu'il se sent à l'aise au sein de la formation émiratie et ambitionne de remporter plusieurs titres au cours de la période à venir.