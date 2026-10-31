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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Exclusif Kooora : pourquoi le limogeage de l'entraîneur d'Al Ahli Saudi a-t-il tardé ?

M. Pusic
Al-Sadd vs Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Pays-Bas
Qatar
Arabie saoudite

Le sélectionneur néerlandais est à deux doigts de partir !

Un sentiment de colère domine chez les supporters d'Al-Ahli depuis plusieurs heures, après la défaite historique concédée par l'équipe face à Al-Shabab, sur le score de 6-1, dans le cadre de la 12e journée du championnat saoudien Roshn Pro League.

À l'issue de la rencontre, les supporters d'Al-Ahli ont poursuivi leurs attaques contre l'entraîneur néerlandais depuis les tribunes, scandant « Bosic out » pour signifier leur souhait de le voir partir.

À lire également : Un déplacement à l'étranger révèle la vérité sur le limogeage de Bosic du banc d'Al-Ahli

Et selon les informations recueillies par « Kooora » auprès d'une source proche du club, le match contre Al-Sadd du Qatar en Ligue des champions d'Asie Élite constituera l'ultime chance dans l'aventure de Bosic avec Al-Ahli.

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02 nov. 2026

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La source a précisé que tout résultat autre qu'une victoire entraînerait le départ officiel de Bosic de son poste, un enfant du club assurant alors l'intérim jusqu'à l'engagement d'un directeur technique étranger au cours de la période à venir.

Al-Ahli se rendra en tant qu'invité de marque chez Al-Sadd du Qatar, lundi prochain en soirée, dans le cadre de la 4e journée de l'Asie Élite.

Bosic s'en était pris à l'un des journalistes après la défaite face à Al-Shabab, lui lançant : « Vas-tu quitter Al-Ahli ? », le journaliste rétorquant : « Tu devrais avoir honte de toi. »

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