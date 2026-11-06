Exclusif Kooora : la vérité sur le désir d'Al-Ittihad saoudien de recruter Imam Ashour

Une source au sein du club d'Al-Ittihad a révélé la vérité sur les informations qui circulent concernant la volonté du « Doyen » de recruter Imam Ashour, milieu de terrain d'Al-Ahly du Caire, au cours de la période à venir, alors que l'on évoque la possibilité de son transfert vers la Roshn Saudi League.

La source a précisé, dans des déclarations exclusives à « Kooora », que le dossier Imam Ashour fait l'objet d'une division au sein d'Al-Ittihad, entre un courant favorable à l'idée de le recruter et un autre réservé quant à la conclusion de l'opération, ce qui rend l'avenir du joueur encore indécis à ce jour.

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Les partisans estiment qu'Imam Ashour pourrait représenter un apport utile pour l'entrejeu d'Al-Ittihad lors de la prochaine étape, notamment après la blessure de Richard Ríos, mais aucune démarche officielle ne sera envisagée avant d'obtenir une évaluation technique de l'entraîneur Jens Vísing, qui déterminera dans quelle mesure l'équipe a besoin des services du joueur et son adéquation à ses plans.

En revanche, les opposants émettent des réserves sur l'opération en raison de ce qu'ils considèrent comme des points d'interrogation liés au mode de vie du joueur et à son degré de préparation, en plus des récentes crises qui lui ont été associées, ce qui suscite des craintes quant à sa capacité à apporter la plus-value attendue au sein de l'équipe.

Les répercussions de ce dossier ne se limitent pas au seul Al-Ittihad, car Al-Ahly du Caire pourrait se retrouver face à une impasse liée à la valeur marchande du joueur, dans un contexte de prévisions annonçant son recul important au cours de la période à venir, ce qui pourrait compliquer la tâche de le vendre contre une contrepartie financière appropriée si le club décidait de s'en séparer.