Exclusif : Jesús clarifie son avenir à la tête de l’équipe nationale saoudienne

L’entraîneur portugais Jorge Jesus, ex-technicien d’Al-Nassr, a tranché : il ne prendra pas les commandes de la sélection saoudienne, malgré les rumeurs qui le désignaient comme successeur potentiel du Grec Georgios Donis.

Ces dernières heures, plusieurs sources ont évoqué le possible limogeage de Donis, pointé du doigt après les performances décevantes qui ont entraîné l’élimination de l’équipe des phases finales de la Coupe du monde 2026.

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Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, Jesus n’est pas hostile à l’idée de prendre les commandes de la sélection, mais il attend un contact officiel pour ouvrir les négociations et fixer ses conditions.

Selon la même source, le technicien lusitanien, désireux de vivre une nouvelle expérience après son départ d’Al-Nassr, pourrait prendre les rênes des « Verts » dans les prochains jours.

Ces informations surviennent alors que Jesus est pressenti pour prendre les commandes de plusieurs clubs européens et brésiliens, ainsi que de la sélection portugaise, qui ne compte pas prolonger le contrat de l’Espagnol Roberto Martínez après la Coupe du monde.

L’équipe d’Arabie saoudite n’a récolté que deux points lors de la Coupe du monde aux États-Unis, après deux matches nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, puis une défaite 4-0 face à l’Espagne, terminant ainsi à la dernière place du groupe H.



