EXCLU GOAL - Julien Fournier : "À une autre époque, l'OGC Nice aurait déjà vendu Gouiri"

"Projet", c’est un mot que Julien Fournier n’aime pas et qu’il décrit comme un terme que les joueurs et les dirigeants ont eu tendance à banaliser ces dernières années, notamment lors des périodes de mercato. " Et puis ça donne l’impression que l’on remet le sujet au lendemain, alors que la compétition c’est tout de suite, affirme-t-il. A travers cette notion, le directeur du football de l’OGC Nice a accepté d’en dire plus sur le projet de son club, actuel deuxième du championnat de France et qui affronte Nantes ce vendredi.

Le projet et le nouvel actionnaire : "L’arrivée d’Ineos est accompagnée de beaucoup de fantasmes"

En termes concrets, c’est quoi le projet de l’OGC Nice ?

C'est une notion qui a évolué au fil des années. Quand je suis arrivé, il y a dix ans, l’OGC Nice était un club qui se battait pour ne pas descendre en Ligue 2, avec beaucoup de joueurs très expérimentés et des valeurs de combat. Petit à petit, on a fait évoluer ce club et aujourd’hui, notre ambition est de se mêler régulièrement à la bataille pour les compétitions européennes. Ce que vous appelez "un projet" est, en réalité, un plan pour nous, une ambition et des objectifs qui évoluent à mesure que le club grandit.

En quoi le rachat du club par Ineos a changé vos ambitions et votre projet ?

Il y a les ambitions cachées et les ambitions avouées. Avant l’arrivée d’Ineos, il était compliqué d’imaginer ou de prétendre jouer des coupes d’Europe chaque année parce qu’on restait un petit club d’un point de vue économique. Et malgré cela, nous en avons joué presque une année sur deux. L’arrivée d’Ineos est aussi accompagnée de beaucoup de fantasmes parce qu’on a l’impression qu’il y a un flot d’argent qui est déversé dans le club, ce qui n’est pas vrai du tout. Cette arrivée nous permet de nous mêler à un mini-championnat avec d’autres équipes de L1 qui peuvent prétendre régulièrement à l’Europe.

Le rachat d’Ineos vous a-t-il apporté autre chose que des moyens financiers ?

Ineos intervient de deux manières : soit comme investisseur comme c’est le cas à l’OGC Nice ou dans d’autres sports, soit comme sponsor. Et à chaque fois dans le très haut niveau. L’idée est de mettre en commun ces différentes disciplines. Je crois que le football a beaucoup à apprendre, sur certains aspects, de la Formule 1, de la voile, du cyclisme et vice versa. Il est arrivé que le docteur de l’OGC Nice traite certains coureurs cyclistes et notamment Christopher Froome à l’époque, qui est venu faire, en partie, sa rééducation au sein des installations de l’OGC Nice

Quand on échange avec la personne chargée du cyclisme, on se rend compte que l’on a des problématiques communes, sur la gestion des egos, sur le management des hommes, de la performance ou sur l’approche nutritionnelle.

Vous êtes aujourd’hui deuxième du championnat. Le projet Ineos démarre-t-il réellement cette saison ?

Le projet est le même. Aujourd’hui, la venue d’Ineos nous permet de garder nos meilleurs joueurs. A une certaine époque, un Amine Gouiri aurait déjà été vendu, pareil pour un Kasper Dolberg ou un Kephren Thuram. La vraie différence est aujourd’hui dans notre capacité à garder nos meilleurs joueurs pour être compétitif dans la durée.

Sur le projet et le recrutement : "Il m’arrive de piquer les joueurs pour voir s’ils pètent les plombs"

Comment concrètement, vous présentez votre projet à un joueur ?

Je vais peut-être faire tomber un énorme fantasme mais ça se fait dans la simplicité. Pour ma part, j’aime bien me déplacer, montrer l’intérêt du club et aller rencontrer le joueur dans son environnement. C’est-à-dire que j’essaie de m’inviter chez lui (rires). Et si je ne peux pas, on se voit dans les salons privés d’un hôtel. Et quand on veut aller chercher un jeune joueur, j’essaie toujours de voir les parents. Au-delà de l’agent, j’aime bien échanger avec les membres de la famille parce que ça me permet aussi de sentir l’environnement du garçon. C’est un premier échange qui doit durer un long moment et au total, on se voit deux ou trois fois.

De quoi parlez-vous ? De football uniquement ?

Moi j’essaie de juger l’aspect humain dans le cadre du football, c’est-à-dire que je parle beaucoup football et environnement du football. Je cherche à savoir ce que le joueur met en œuvre pour bien faire son métier. Et son métier ce n’est pas uniquement l’entraînement mais aussi ce qu’il fait avant sa séance et ce qu’il va faire après, sa manière de vivre, de se nourrir. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si son métier est une priorité ou s’il en a d’autres. C’est ce que j’essaie de jauger.

Avez-vous une méthode pour lancer la discussion avec le joueur ou cela se fait vraiment au feeling ?

Pas particulièrement. Je sais que quand j’arrive face à un joueur, je connais toute l’analyse que l’on a faite de lui. Je connais ses points forts et ce qu’il doit améliorer selon nous, donc j’essaie de sentir comment il s’auto-évalue. Souvent, il m’arrive de les piquer, voire de leur rentrer dedans pour voir comment ils réagissent, s’ils ont du répondant, s’ils ont du caractère, s’ils sont polis, s’ils pètent les plombs. Jauger au maximum un joueur, c’est vraiment l’exercice le plus compliqué.

Pouvez-vous donner un exemple concret de la manière dont cela s’est passé avec l’une des recrues du mercato estival ?

On peut prendre l’exemple de Justin Kluivert, sur lequel on a porté notre intérêt très tôt. Au départ, Nice ça ne lui parlait pas beaucoup, même s’il avait joué et perdu contre nous avec Amsterdam (en 2017, Nice avait éliminé l’Ajax lors du troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions, grâce au nombre de buts marqués à l’extérieur. 3-3 sur les deux rencontres). Il sortait de trois clubs qui avait disputé la Ligue des champions et aspirait peut-être à autre chose. Je l’ai donc fait venir au centre d’entraînement durant un match de l’OGC Nice contre Reims, avant d’aller le voir. Ça me permettait de lui montrer les installations et d’avoir une discussion avec lui dans le secret le plus total. A l’époque, je ne pouvais pas lui annoncer l’entraîneur mais je lui ai dit “tu verras, on aura un entraîneur de haut niveau, fais moi confiance là-dessus”. Il est revenu une seconde fois avec Calvin Stengs. On s’est enfermé durant une matinée dans le bureau avec Christophe Galtier et l’échanger portait.

sur des questions tactiques. On a aussi expliqué ce que nous, en tant que club, avions envie de faire, les compétitions qu’ils auront à jouer, la concurrence qu’ils auront et l’ambition que l’on a pour eux.

Le projet et l’entraîneur : "On avait besoin d’avoir un entraîneur leader"

Est-il possible de présenter un projet sans un coach ?

Quand je vais voir un joueur, je vais représenter le club mais je ne vais pas travailler au quotidien avec lui. Donc, la personne clé pour le footballeur c’est l’entraîneur et il faut qu’il soit clairement identifié, même s’il n'est pas au rendez-vous.

Vous êtes celui qui présente le projet aux joueurs mais comment l’avez-vous présenté à Christophe Galtier ?

Ça fait 20 ans que l’on se connaît et ça fait quelques années que lui et moi on se tournait autour pour travailler ensemble. Avec Christophe, c’est un peu particulier parce qu’on a toujours entretenu une relation et un lien, donc sans que je lui en parle, il connaissait le projet parce que ça faisait partie de nos discussions amicales.

Christophe Galtier est l’entraîneur champion de France en titre, en quoi cela ajoute-t-il une ambition supplémentaire ?

On l’avait identifié, et j’ai envie de dire convaincu, avant qu’il soit champion de France. Même sans remporter la Ligue 1, il aurait été à l’OGC Nice. Le choix d’entraîneur, c’est aussi une question de timing et on a eu le nez creux sur le fait de faire venir Claude Puel puis Lucien Favre. C’était deux bons choix mais dans le bon ordre. La venue de Christophe Galtier se fait au bon moment par rapport à son profil et à là où en est le club.

En quoi le choix de Christophe Galtier correspond t-il à votre projet ?

J’essaie toujours de poser un diagnostic et de me poser la question : ”à l’instant T qu’est-ce qu’est notre club dans ses forces et ses faiblesses ?’’ A l’époque où on fait venir Claude Puel, on est un club qui lutte pour ne pas descendre en Ligue 2, on a beaucoup de joueurs d’expérience, ça joue pas beaucoup au football et on va chercher Claude pour rajeunir l’effectif, mettre une philosophie de jeu en place et commencer à bâtir un effectif. Ça a duré quatre ans et on a fait deux coupes d’Europe. Il a fait grandir le club et j’ai envie de dire que quand il vient chez nous, il est au-dessus du club. Quand on fait venir Lucien Favre, on va chercher un entraîneur qui est à ce moment-là au-dessus du club. Ça permet toujours de tirer le club vers le haut. Mais aujourd’hui, le diagnostic que l’on a posé est que même si les résultats étaient moyens, voire insuffisant la saison dernière, on a toujours été convaincu que l’on avait des bons joueurs, Dolberg, Gouiri, Atal, Todibo, Dante, et bien d’autres sont de bons joueurs. Simplement, le club manquait de caractère, de maturité dans la compétition, donc j’avais identifié comme un des critères importants, un entraîneur qui a de l’expérience du haut niveau, qui est un leader parce qu’on a besoin d’avoir un entraîneur leader.

A Lille, Christophe Galtier expliquait toujours ne pas vouloir se mêler des transferts. Quel est son rôle dans le recrutement ? Valide-t-il tous les profils ?

C’est plus subtil. Dans le football, on a l’idée que l’on va observer un joueur puis on soumet son profil à l’approbation du coach. Ce n’est pas exactement comme ça que nous travaillons. D’abord, il y a une relation de confiance entre nous. Il faut qu’un directeur du football ait confiance en son entraîneur pour mener à bien le projet : faire progresser des joueurs, avoir des résultats. Mais l’inverse est vrai, il faut que l’entraîneur ait confiance dans sa direction sportive et qu’il soit certain que nous avons bien compris les profils qu’ils souhaitent. Avec Christophe, on a beaucoup parlé de son modèle de jeu. On a toujours construit nos effectifs en 4-3-3 et lui joue dans un 4-4-2 ou un 4-4-1-1 donc j’avais des inquiétudes et ça posait certaines questions. On a beaucoup échangé sur ce point et on s’est rendu compte que c’était faisable. Ensuite, c’est nous qui travaillons et il n’est pas interdit que Christophe ait aussi de bonnes idées sur le recrutement. Mais un garçon comme Rosario, il ne le connaissait pas. Je lui ai dit : “Christophe, par rapport au profil dont on a besoin, on va prendre ce joueur”. Après ça devient ma responsabilité.