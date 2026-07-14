Excelsior cède Derensili Sanches Fernandes à un club anglais pour plusieurs millions d’euros

Excelsior et Huddersfield Town ont trouvé un accord pour le transfert de Derensili Sanches Fernandes, annonce Voetbal International. L’attaquant s’apprête donc à rejoindre le troisième échelon anglais contre un montant « à plusieurs millions d’euros ».

Âgé de 25 ans, l’attaquant avait quitté le Jong FC Utrecht pour rejoindre Excelsior à l’été 2023. À Kralingen, l’ailier droit s’est imposé comme l’un des atouts offensifs majeurs du club.

Au total, l’attaquant a disputé 104 matchs sous le maillot rouge et blanc, inscrivant vingt buts et délivrant treize passes décisives. Il s’est particulièrement illustré lors de la phase finale de la saison écoulée.

Lors de l’exercice 2023-2024 en Eredivisie, il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives. Quatre de ces réalisations sont intervenues lors des 30e, 31e et 32e journées.

Avec un but contre le PEC Zwolle (2-2), un doublé face au FC Utrecht (victoire 5-0) et une réalisation contre le FC Groningen (victoire 2-3), il a offert à son équipe des points cruciaux, déterminants pour la réussite finale : le maintien direct en Eredivisie.

Sous contrat jusqu’en 2027, il doit être cédé cet été pour rapporter une somme significative à Excelsior. Une fois les dernières formalités accomplies, le transfert sera officialisé.

Il rejoint désormais Huddersfield, qui vise la promotion en Championship. Il y retrouvera l’ancien Excelsior Ilias Bronkhorst ainsi que Radinio Balker, ex-défenseur du FC Groningen.