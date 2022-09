Evolution de l'encadrement des transferts à la FIFA

L'instance mondiale attendait le feu vert de la France pour démarrer l'activité de sa future « chambre de compensation ».

Cet organe doit jouer le rôle d'intermédiaire entre les clubs pour les versements.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est d'accord pour son lancement comme indiquévia un communiqué, « l'autorisant ainsi à exercer des fonctions d'établissement de paiement », comme le précise l'instance.

« La Chambre de compensation s'est vue attribuer deux missions. La première consiste à centraliser, traiter et automatiser les paiements entre les clubs, dans un premier temps ceux liés à la rétribution de la formation (indemnité de formation et contribution de solidarité), et la seconde à promouvoir la transparence financière et l'intégrité dans le système des transferts", lit-on encore.

La vraie révolution se situe dans les indemnités de formation. La FIFA estime« à près de 400 millions de dollars » (411 millions d'euros) le montant qui devrait être distribué aux clubs chaque année, alors « qu'ils ne perçoivent qu'environ 70 à 80 millions de dollars » (72 à 82 millions d'euros).

