Everton-Liverpool : avant-match de Premier League

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Le derby de la Mersey revient dimanche 29 novembre, avec la réception de Liverpool par Everton au Hill Dickinson Stadium en Premier League. Le coup d’envoi sera donné à 12 h 00 GMT.

Everton compte sur le derby pour lancer sa saison

L’équipe de David Moyes aborde ce rendez-vous en difficulté après sa défaite 4-0 à Brentford lundi. Ce résultat a mis fin à une série de trois victoires consécutives et laissé Everton à la neuvième place du classement.

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Liverpool se prépare idéalement en écrasant Bruges et Manchester United

Liverpool arrive avec une tout autre dynamique. L’équipe d’Andoni Iraola a battu Manchester United 4-0 à Anfield dimanche dernier, avant de s’imposer 3-0 sur le terrain du Club Bruges en Ligue des champions mercredi.

Alexander Isak a inscrit un doublé à Bruges et Florian Wirtz a marqué d’une frappe lointaine. Liverpool occupe la quatrième place du championnat et aborde cette rencontre avec de meilleurs résultats récents.

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Everton pourra compter sur son public et se souvenir du derby d’avril, remporté 2-1 par Liverpool lors de la première confrontation dans le nouveau stade. Moyes voudra voir son équipe réagir rapidement après la défaite contre Brentford.

État des effectifs