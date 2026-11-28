Comment regarder Everton-Liverpool avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Everton reçoit Liverpool dimanche au Hill Dickinson Stadium pour le premier derby de la Mersey de la saison en Premier League.

Liverpool arrive en grande forme. Le club a battu Manchester United 4-0 le week-end dernier, avant de s’imposer 3-0 contre le Club Bruges mercredi en Ligue des champions.

Alexander Isak mène l’attaque. L’international suédois a inscrit un doublé en Belgique, portant son total à 10 buts cette saison. Florian Wirtz a lui aussi marqué.

L’ambiance est tout autre à Everton. L’équipe de David Moyes s’est inclinée 4-0 à Brentford lundi, un résultat qui a mis fin à une série prometteuse de victoires en championnat.

Cette défaite laisse Everton à la neuvième place du classement, tandis que Liverpool occupe la quatrième. Le public du derby et la volonté de réagir devraient créer une atmosphère électrique.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’horaire du coup d’envoi, les moyens de suivre la rencontre et les dernières nouvelles des équipes.

Les informations officielles sur la diffusion de cette rencontre, notamment la chaîne TV et le streaming, ne sont pas disponibles pour le moment. Cette page sera mise à jour une fois les diffuseurs confirmés.

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