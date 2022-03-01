Everton également rattrapé par la crise Ukraine - Russie

Alicher Usmanov, qui a été actionnaire d'Arsenal et entretient aujourd'hui des liens étroits avec le club de Premier League Everton, a vu ses avoirs dans l'UE gelés en raison de ses "liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine".

Le milliardaire d'origine ouzbèke fait partie des personnes visées par des sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie.

Usmanov est un ami proche du propriétaire des Toffees, Farhad Moshiri, mais il lui est désormais interdit d'entrer sur le territoire de l'UE ou d'y faire des affaires, des mesures étant mises en place pour limiter les pouvoirs du Kremlin et de ses associés.

Usmanov, un très proche de Poutine



Le Conseil européen a annoncé lundi que "26 personnes" avaient été ajoutées à une liste de noms faisant l'objet de sanctions financières et commerciales.

Ces mesures sont prises "en raison d'actions portant atteinte ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine".

Usmanov a été désigné comme un "oligarque pro-Kremlin ayant des liens particulièrement étroits avec le président russe Vladimir Poutine" dans les règlements mis à jour dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Ce document ajoute : "(Usmanov) a été désigné comme l'un des oligarques préférés de Vladimir Poutine. Il est considéré comme l'un des hommes d'affaires-officiers de la Russie, à qui l'on a confié le service des flux financiers, mais dont la position dépend de la volonté du président."

Il poursuit en disant que l'homme de 68 ans "a activement soutenu matériellement ou financièrement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine" et "a activement soutenu les politiques de déstabilisation de l'Ukraine du gouvernement russe".

Quel est le lien entre Usmanov et Everton ?

Usmanov, qui était auparavant le deuxième plus grand actionnaire d'Arsenal derrière Stan Kroenke, est l'actionnaire majoritaire de MegaFon - une société dans laquelle le propriétaire d'Everton, Moshiri, a des intérêts.

MegaFon et la société russe de smartphones Yota sont les sponsors de l'équipe féminine des Toffees.

Usmanov est également le fondateur de la société holding USM, qui sponsorise le terrain d'entraînement Finch Farm d'Everton depuis 2017.

Il dispose également d'une option de 30 millions de livres (40 millions de dollars) pour les droits d'appellation du nouveau stade du club, qui devrait être inauguré avant la saison 2024-25.