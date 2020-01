Everton - Dominic Calvert-Lewin totalement fan de Carlo Ancelotti

Auteur de 3 des 4 buts marqués par Everton depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, l'attaquant de 22 ans se réjouit de travailler avec un tel entraîneur.

En difficulté en Championnat cette saison, s'est donné les moyens de se refaire une santé cet hiver, en s'attachant les services d'un entraîneur de prestige en la personne de l'Italien Carlo Ancelotti, passé par certains des plus grands clubs tels que le , , le ou encore le . Alors forcément, c'est un évènement qui est apprécié à sa juste valeur au sein des Toffees, sur leur petit nuage.

Premier satisfait ? L'attaquant Dominic Calvert-Lewin (22 ans), auteur de 3 des 4 buts marqués par Everton depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, qui n'a pas caché sa fierté d'évoluer sous les ordres d'un coach de ce standing, dans des propos accordés à la BBC samedi.

"Travailler avec lui tous les jours est un privilège​"

"Carlo Ancelotti est l’un des plus grands managers du monde, et en grandissant, je le voyais à la télévision, travaillant dans les plus grands clubs du monde. Il dégage une certaine prestance. Cela provient juste de l’homme qu’il est et de ce qu’il a accompli dans le football", a d'abord confié l'Anglais.

"Travailler avec lui tous les jours est un privilège. C’est un entraîneur qui sait comment remporter des trophées et qui sait comment travailler avec de grands joueurs. Avoir un manager comme lui ne peut être qu’excitant. C’est un moment incroyable pour être un fan ou un joueur d’Everton. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve", a ensuite ajouté Dominic Calvert-Lewin, dont le potentiel pourrait être exploité encore plus vite que prévu.