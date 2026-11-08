Partager Suivez GOAL sur Google

Evanilson a inscrit son nom dans l’histoire de Bournemouth en profitant d’une grosse erreur du gardien face à Ipswich Town. La finition implacable de l’attaquant brésilien à Portman Road marque une étape personnelle remarquable et souligne l’importance qu’il revêt aujourd’hui pour l’équipe de Marco Rose, en pleine réussite.

Publicité

Evanilson entre dans l’histoire de Bournemouth

L’attaquant de Bournemouth Evanilson est entré dans les annales du club grâce à un début de match fulgurant en Premier League face à Ipswich Town. Il n’a fallu que cinq minutes à l’avant-centre brésilien pour marquer à Portman Road, en profitant d’une erreur désastreuse du gardien d’Ipswich, Christian Walton.

Alors que Walton tentait de le dribbler à quelques mètres de son but, Evanilson lui a subtilisé le ballon avant de le pousser dans la cage vide. Il a ainsi offert un départ idéal à Bournemouth en Est-Anglie et inscrit son nom dans l’histoire du club. Le Brésilien est devenu le premier joueur de Bournemouth à marquer lors de cinq matches consécutifs de Premier League, prolongeant une série remarquable qui l’a vu trouver le chemin des filets contre Chelsea, Sunderland, Manchester United, Leeds et désormais Ipswich.

Evanilson grimpe au classement des buteurs

Son but contre Ipswich a propulsé Evanilson parmi les meilleurs buteurs de Premier League cette saison. Avec cinq réalisations en championnat, il occupe actuellement la troisième place ex æquo dans la course au Soulier d’or. Seuls Thierno Barry et Alexander Isak, qui comptent tous deux six buts, ainsi qu’Erling Haaland, auteur de neuf réalisations, ont marqué plus souvent que le numéro 9 de Bournemouth.

Evanilson partage ce total de cinq buts avec son coéquipier Marcus Tavernier. Leur efficacité devant le but a été essentielle pour Bournemouth, notamment en l’absence du jeune prodige Eli Kroupi Jr. Meilleur buteur du club la saison dernière avec 13 réalisations, Kroupi Jr. n’a retrouvé le groupe que récemment après une opération du pied pendant l’été, ce qui rend la régularité d’Evanilson devant le but encore plus précieuse pour Marco Rose.

Publicité Publicité

Un apport décisif sur la scène européenne

L’influence du Brésilien ne se limite pas au championnat : il joue également un rôle clé dans la première campagne européenne de Bournemouth. En Ligue Europa, l’attaquant s’est rapidement adapté, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive en quatre matches. Ses contributions ont aidé le club de la côte sud à réussir un départ parfait sur la scène européenne, avec quatre victoires lors de ses quatre premières rencontres dans la compétition.

Evanilson a marqué lors de la victoire 3-0 contre Sturm Graz en octobre, puis à nouveau jeudi lors du succès 3-1 sur le terrain du Sparta Prague. En reproduisant sur la scène européenne son efficacité en championnat, il s’est imposé comme un atout polyvalent et fiable pour une équipe engagée dans plusieurs compétitions.

Bournemouth s’impose et grimpe à la septième place

Bournemouth a finalement battu Ipswich Town 2-1, avec l’aide d’un but contre son camp de Leif Davis. Jack Clarke a inscrit l’unique but des locaux sur penalty. Cette victoire prolonge la bonne série de Bournemouth et lui permet de grimper à la septième place de Premier League avec 15 points.