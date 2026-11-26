Aujourd'hui, à 18 h 30, au centre des congrès Sava de Belgrade, a lieu le tirage au sort des groupes de la phase finale de l'Euro U21, qui se jouera en Albanie et en Serbie du 16 juin au 3 juillet 2027.
Les 14 sélections qualifiées et les deux pays hôtes sont répartis en quatre groupes de quatre équipes.
Chaque groupe comprendra une sélection issue de chacun des quatre chapeaux, établis selon leur position au classement des coefficients de l'UEFA.
Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont ensuite à la phase à élimination directe, qui comprendra les quarts de finale, les demi-finales et la finale.
CHAPEAU 1
Related Topics
Espagne
Allemagne
Angleterre
Portugal
CHAPEAU 2
France
ITALIE
Pays-Bas
Croatie
CHAPEAU 3
Pologne
Grèce
Finlande
Norvège
CHAPEAU 4
Belgique
Tchéquie
Serbie
Albanie
LES CONTRAINTES DU TIRAGE AU SORT
La Serbie occupe la position A1. Le groupe A est donc fermé aux autres sélections du chapeau 4, puisqu'il est impossible de placer deux équipes issues du même chapeau dans un groupe.
L'Albanie occupe la position B1. Le groupe B est donc fermé aux autres sélections du chapeau 4, puisqu'il est impossible de placer deux équipes issues du même chapeau dans un groupe.
LA PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE
Quart de finale 1 : vainqueur du groupe A - deuxième du groupe C
Quart de finale 2 : vainqueur du groupe C - deuxième du groupe A
Quart de finale 3 : vainqueur du groupe B - deuxième du groupe D
Quart de finale 4 : vainqueur du groupe D - deuxième du groupe B
Demi-finale 1 : vainqueur du quart de finale 1 - vainqueur du quart de finale 2
Demi-finale 2 : vainqueur du quart de finale 3 - vainqueur du quart de finale 4
Finale : vainqueur de la demi-finale 1 - vainqueur de la demi-finale 2.