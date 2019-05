Euro Espoirs - La liste de l'Angleterre avec Phil Foden, Aaron Wan-Bissaka et James Maddison

Futur adversaire de la pour l'Euro Espoirs qui débutera le 16 juin prochain en , l' a dévoilé ce lundi sa liste pour le tournoi U21. On y retrouve de nombreux visages connus de la comme Phil Foden ( ), Reiss Nelson ( ) ou encore Aaron Wan-Bissaka ( ).

Les jeunes Lions affronteront les Bleuets le 16 juin dans le Groupe C avant de défier la Roumanie le 21 juin puis la le 24 juin.

Our #YoungLions are all set for this summer's #U21Euro. Best of luck in Italy, lads 👊https://t.co/1dKANs1GrV