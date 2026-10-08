Etienne Vaessen a partagé sur le site de FC Groningue un long communiqué au sujet des événements survenus pendant et après le match de Ligue des nations entre le Guatemala et le Suriname (1-0).

Dans la nuit de lundi à mardi, la situation a dégénéré lors du match Guatemala - Suriname. Le pays hôte s’est imposé 1-0 dans les derniers instants, après l’expulsion de Richonell Margaret par l’arbitre.

Après le coup de sifflet final, des images de Vaessen en train d’en venir aux mains avec plusieurs joueurs et officiels du Guatemala ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Il a également adressé un geste obscène au public en quittant le terrain.

Par le biais du site internet de son club, le FC Groningue, il explique son comportement. « J’aurais dû être plus sage et partir. Mais j’ai défendu mes coéquipiers, et cela me semble très humain. En tant qu’être humain, on est vulnérable lorsqu’on subit une injustice et que rien n’est fait contre cela. »

Selon Vaessen, les joueurs et les staffs des deux pays s’étaient mis d’accord pour quitter immédiatement le terrain après le match en raison du racisme. Il a même un temps été question d’interrompre la rencontre. Les joueurs du Guatemala avaient d’ailleurs déjà présenté leurs excuses pendant le match pour le comportement de leurs supporters.

Mais lorsque le pays a réussi à gagner le match dans le temps additionnel, l’ambiance a basculé. « Ils ont marqué le but de la victoire juste avant la fin et, après le coup de sifflet final, ils sont quand même allés longuement remercier le public. Et quand nous sommes allés demander des explications, ils nous ont traités de “shit country”, puis il y a eu des bousculades. Nous aurions dû garder notre calme et rester à l’écart de cette situation, mais malheureusement nous n’y sommes pas parvenus. »

« Nous avons été provoqués dès la première minute et les pires insultes racistes nous ont été lancées. C’était comme si nous jouions au football dans une cage dont nous ne pouvions pas nous échapper », a ajouté Vaessen.

Le gardien conclut en affirmant qu’il est heureux d’être de retour à Groningue. Dimanche prochain, un déplacement sur le terrain d’Excelsior à Rotterdam est au programme.