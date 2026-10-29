Et Cristiano ? Messi tranche sur sa présence au jubilé de Tévez

Les adieux de la star argentine Carlos Tévez ne se résument plus à un simple match de retraite : l'événement s'est transformé en un rendez-vous footballistique historique, qui pourrait offrir du jamais-vu.

Après que Tévez a confirmé la présence de Lionel Messi, et avant l'annonce officielle de la surprise Cristiano Ronaldo, le site argentin « Infobae » a dévoilé la première liste, impressionnante, des invités de la fête d'adieu de « El Apache », prévue le dimanche 20 décembre au stade de La Bombonera.

L'événement, intitulé « De ramasseur de balles à légende », ne sera pas seulement un match, mais aussi un grand concert avec la participation d'artistes choisis par Tévez lui-même, comme La Mona Jiménez et Pablo Lescano.

Messi en tête d'affiche, les légendes de Boca de retour

Dans un entretien avec Rio Ferdinand, Tévez a lui-même confirmé la présence de son meilleur ami Juan Román Riquelme, accompagné de Lionel Messi, qui a joué à ses côtés en sélection argentine depuis sa première apparition en 2005 et jusqu'à l'ère Tata Martino.

Il a également assuré le retour des légendes de Boca Juniors, vainqueur de la Coupe intercontinentale 2003, qui seront dirigées par l'entraîneur historique Carlos Bianchi, parmi lesquelles : Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso et Diego Cagna, en plus de noms attendus comme Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Daniele De Rossi, Fernando Gago et Leandro Paredes.

Les amis de l'Argentine et les stars mondiales

Du côté de la sélection argentine, ont confirmé leur présence : Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso et Gabriel Batistuta, dans l'attente d'autres grands noms comme Higuaín, Mascherano, Di María, Maxi Rodríguez et Lavezzi.

Sur le plan international, Tévez s'est assuré les services de deux gardiens d'exception : l'Italien Gianluigi Buffon, son ancien coéquipier à la Juventus, et le Néerlandais Edwin van der Sar, ancien gardien de Manchester United, en plus d'Arturo Vidal et de Patrice Evra, l'un de ses plus proches amis dans le monde du football.

L'équipe des « amis de Tévez » ou « reste du monde » sera dirigée par l'entraîneur italien Roberto Mancini, face aux légendes de Boca.

Messi et Ronaldo vont-ils jouer ensemble pour la première fois ?

Tous les regards se tournent désormais vers le dernier nom. Tévez l'a dit clairement : « J'appellerai Cristiano moi-même. »

Ronaldo terminera sa saison avec Al-Nassr le 14 décembre et ne reprendra la compétition officielle qu'en février 2026, en Ligue des champions d'Asie, ce qui rend sa présence possible. Quant à Messi, il espère en avoir fini avec la finale du championnat américain avec l'Inter Miami, prévue le 18 décembre.

Et si le miracle se produit, ce sera la première fois de l'histoire que Messi et Ronaldo évolueront dans la même équipe, eux qui ne se sont affrontés avec leurs sélections nationales respectives qu'à deux reprises, ainsi qu'une fois lors de la saison de Riyad 2023, lorsque le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-4 face à l'équipe des stars d'Al-Nassr et d'Al-Hilal menée par Ronaldo.

La mise en vente des billets est attendue prochainement, avec la confirmation d'autres noms mondiaux encore espérés comme Pirlo, Chiellini, Pogba, Park Ji-sung, Rooney, Scholes, Ferdinand, et même des stars d'autres sports comme Juan Martín del Potro et le pilote de Formule 1 Franco Colapinto.