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Est-ce la fin de la crise ? Nouveaux détails dans le dossier Salah et la sélection égyptienne

Égypte vs Afrique du Sud
Égypte
Afrique du Sud
Matchs Amicaux
M. Salah
H. Hassan
Égypte
Afrique du Sud

Une déclaration gouvernementale révèle la teneur des échanges entre Abou Rida et le ministre des Sports

Mohamed El-Chazli, porte-parole officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports en Égypte, a révélé l'état de la crise entre le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, et le capitaine de l'équipe, Mohamed Salah, après le départ de ce dernier du rassemblement à l'issue du match contre l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Il est apparu que Salah n'avait pas apprécié la décision de Hossam Hassan de le remplacer face à l'Angola après 60 minutes de jeu, une situation qui a évolué jusqu'à son départ du rassemblement. L'Égypte a ainsi disputé ses deux matchs suivants contre le Soudan du Sud dans ces mêmes éliminatoires, puis en amical face à l'Afrique du Sud hier.

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El-Chazli a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne égyptienne Modern MTI et rapportés par le site Al Arabiya, lundi, que le différend entre Mohamed Salah et le staff technique de l'Égypte s'acheminait vers une résolution, affirmant que l'ambiance au sein du rassemblement allait vers la stabilité.

Il a précisé : « Il n'y a actuellement aucune crise entre Salah et le staff technique », indiquant que le rassemblement du mois de novembre sera marqué par le retour du capitaine de la sélection.

Il a ajouté que la sélection était sur une voie positive, caractérisée par la discipline et la mise en place de l'environnement propice au retour de l'état d'esprit qui prévalait durant la Coupe du monde, affirmant que ce qui s'était passé récemment devait être oublié et ne devait laisser aucune trace négative dans la période à venir.

El-Chazli a insisté : « Mohamed Salah est l'un des plus grands symboles du sport égyptien de son histoire, et il tient à ce que le calme règne dans l'ambiance de l'Égypte. Il sera présent lors du prochain rassemblement. »

El-Chazli a révélé que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jaouhar Nabil, est en contact avec tous les joueurs égyptiens professionnels évoluant à l'étranger, et pas seulement avec Mohamed Salah, en tant qu'ambassadeurs de l'État, soulignant que le ministre avait pris contact avec Hany Abou Rida, président de la Fédération de football, au sujet du retour du calme et de la discipline au sein de la sélection, dans le but de retrouver l'ambiance qui régnait dans le vestiaire durant la Coupe du monde.

L'Égypte affrontera le Malawi les 11 et 15 novembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, lors des troisième et quatrième journées.

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