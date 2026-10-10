Kees Smit manquera samedi soir le choc d’Eredivisie entre Feyenoord et l’AZ en raison d’une blessure, ce qui lui vaut quelques critiques sur le plateau d’ESPN. Kees Kwakman, en particulier, réagit avec une totale incompréhension face à la situation.

Smit a ressenti une gêne mardi lors de l’échauffement avant le match de qualification à l’Euro contre la Bosnie-Herzégovine et a dû renoncer. Jong Oranje a finalement remporté la rencontre 4-0, mais il est apparu par la suite que Smit serait absent au moins plusieurs semaines. Incompréhensible, juge Kwakman dans De Eretribune sur ESPN.

« Au final, en tant que joueur, tu es toujours responsable de toi-même. Tu dois aussi faire les bons choix », commence-t-il. « Mais aujourd’hui, tout est tellement surveillé, tout le monde se promène avec un iPad. Et là, tu joues à domicile contre la Bosnie… », soupire Kwakman, qui en veut surtout au staff de Jong Oranje.

« Tu dis simplement à Kees : “Si tu ressens la moindre gêne, tu retournes à l’AZ et tu t’assures d’être en forme pour samedi à De Kuip.” Contre la Bosnie, les gars… On peut quand même s’en sortir avec Steur et Van Bergen, non ? Oui, et ça s’est vu. »

« Franchement, je ne comprends pas », poursuit un Kwakman irrité. « Bien sûr, en tant que joueur, tu as aussi une responsabilité, mais la fédération aussi a une certaine responsabilité. Smit a déjà été absent pendant un moment et il est bien plus important qu’il joue à Feyenoord que contre la Bosnie à domicile. Maintenant, la situation s’est encore aggravée pour lui. »

L’entraîneur de l’AZ, Leeroy Echteld, est lui aussi très déçu de l’absence de Smit, mais il faut vite passer à autre chose. « Il sait ce qu’il doit faire, nous savons ce que nous devons faire. Cette colère, je la laisse de côté pour l’instant », a-t-il indiqué.

Echteld y voit surtout une leçon à tirer, y compris pour Smit. « Oui, je n’étais pas là-bas (avec Jong Oranje, ndlr), donc je n’ai pas pu lui demander comment il se sentait vraiment. Mais avec Kees, il faut vraiment insister, sinon il dira simplement qu’il peut jouer. »