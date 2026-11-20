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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a critiqué la diffusion d’une vidéo filmée au centre d’entraînement de Manchester United avant le premier match de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe, à Anfield. Alors que Manchester United occupe la 18e place de Premier League, le nouvel entraîneur argentin est immédiatement mis à l’épreuve face à un rival historique.

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Iraola dénonce la diffusion d’une vidéo de l’entraînement de Manchester United

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a condamné la diffusion d’une vidéo filmée au centre d’entraînement de Manchester United avant les débuts de Mauricio Pochettino à Anfield dimanche après-midi. Le technicien argentin a quitté son poste de sélectionneur des États-Unis pendant la trêve internationale pour remplacer Michael Carrick et se retrouve d’emblée au cœur de l’une des plus grandes rivalités du football anglais.

Bien qu’il ait reçu la vidéo, Iraola a insisté sur la nécessité de respecter la confidentialité des séances d’entraînement à huis clos. « On m’a envoyé la vidéo, mais le plus important, c’est que cela pourrait arriver à n’importe qui, a déclaré Iraola. Hier, si vous aviez eu accès à 15 à 20 minutes de notre entraînement, vous sauriez qui s’est entraîné. Mais ce n’est pas une question d’avantage : il y a une raison pour laquelle nous nous entraînons à huis clos. Franchement, ce n’est pas agréable. »

Pochettino s’aventure en terrain inconnu à Anfield

Pochettino devient le premier entraîneur de Manchester United à disputer son premier match de Premier League à la tête du club contre Liverpool. Iraola ne dispose donc d’aucune référence tactique récente à étudier. Si Manchester United occupe la 18e place après 10 matches, son classement le plus bas à ce stade depuis 1986-1987, l’entraîneur de Liverpool a prévenu ses joueurs de ne pas se fier au classement.

« Nous nous sommes déjà affrontés et il a des matches derrière lui. Nous n’avons pas vraiment de références pour nous préparer, parce que nous ne savons pas encore, a reconnu Iraola. C’est vrai, nous avons ce désavantage : nous ne disposons pas des mêmes références que pour les autres adversaires. Le début du match sera important, nous devrons nous adapter à certaines choses. Nous connaissons très bien les joueurs, leurs forces et leurs faiblesses, et cela ne changera pas du jour au lendemain. »

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Reconstruire une défense fragile et rompre la malédiction d’Anfield

Pochettino hérite d’une équipe qui n’a remporté aucun de ses huit derniers matches de Premier League et qui cherche toujours à réussir son premier match sans encaisser de but en championnat cette saison. Manchester United affiche le total d’expected goals hors penalties concédés par tir adverse le plus élevé de Premier League, à 0,14. De son côté, Pochettino n’a remporté aucune de ses huit dernières confrontations avec Liverpool lors de ses passages à Tottenham et à Chelsea.

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Manchester United s’était néanmoins imposé 2-1 à Anfield la saison dernière, remportant ainsi ses deux matches de championnat contre son rival. Iraola a donc appelé à une concentration maximale. « Mes joueurs, le club, nous connaissons tous Manchester United, et tout le monde connaît cette équipe, a-t-il déclaré. Ce n’est pas une équipe de 18e place, elle vaut bien mieux que cela, nous le savons. Elle a obtenu de bons résultats contre nous récemment, et cela peut peut-être l’aider. Avec le nouvel entraîneur, ils voudront certainement bien commencer. Nous savons donc que nous devrons livrer notre meilleur match pour les battre. »

L’effet du nouvel entraîneur à l’épreuve d’Anfield

Parmi les neuf derniers entraîneurs de Manchester United, intérimaires compris, un seul a perdu son premier match de Premier League à la tête du club. Ce précédent peut encourager Pochettino, même si le superordinateur d’Opta attribue à Liverpool, quatrième, 57,3 % de chances de l’emporter. Iraola a par ailleurs confirmé que Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Jeremie Frimpong devraient tous être disponibles, alors que Liverpool cherchera à améliorer son bilan à domicile : une seule victoire en cinq matches de championnat à Anfield.

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« Cela arrive, c’est naturel : chaque fois qu’un nouvel entraîneur arrive, on veut faire bonne impression, a conclu Iraola. Nous devons mesurer l’importance de ce match et prendre en compte tous les éléments, notamment leur nouvel entraîneur. Nous voulons aussi améliorer nos résultats à domicile. Notre première occasion de le faire, c’est contre Manchester United dimanche. »