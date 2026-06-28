Le match nul et vierge entre le Portugal et la Colombie a clôturé la phase de poules de la Coupe du monde 2026, tôt ce dimanche matin.

La rencontre a donné lieu à de nombreuses tentatives offensives, qui se sont heurtées à l’excellente performance des gardiens Diogo Costa et Camilo Vargas.

Le Portugal a failli ouvrir le score à la 39e minute, mais Vargas a brillamment repoussé la frappe de Bruno Fernandes.

Quatre minutes plus tard, João Félix a frôlé l’ouverture du score, sa frappe passant juste au-dessus de la barre transversale.

James Rodríguez a ensuite décoché une frappe puissante, repoussée par Diogo Costa, et la première période s’est conclue sur un score nul et vierge.

Costa s'est à nouveau illustré en repoussant un tir de John Arias à la 66^e minute.

Davinson Sánchez a bien inscrit un but potentiellement décisif pour la Colombie à la 90^e+1 minute, mais l’arbitre l’a refusé pour hors-jeu, et la rencontre s’est donc conclue sur un score nul et vierge.

La Colombie compte désormais 7 points et occupe la première place du groupe 11 ; elle affrontera le Ghana au premier tour éliminatoire.

Avec cinq points, le Portugal termine deuxième de la poule et défiera la Croatie au prochain tour.

En cas de succès contre la Croatie, la Seleção das Quinas pourrait défier l’Espagne, à condition que la Roja atteigne les huitièmes de finale.