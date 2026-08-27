Ernest Poku évoluera cette saison en prêt à Besiktas, a annoncé le club turc par le biais de ses canaux officiels. Si certains critères sont remplis, l’attaquant de 22 ans sera transféré définitivement de Bayer Leverkusen à l’issue de la saison.

Le transfert était déjà dans l’air depuis un moment. Mardi soir, Poku était déjà absent de l’entraînement du club allemand. BILD avait alors indiqué qu’il avait également déjà fait ses adieux à ses coéquipiers.

C’est donc désormais officiel. Selon le journal allemand susmentionné, l’option d’achat obligatoire représente un montant d’environ 25 millions d’euros.

Leverkusen pourrait ainsi potentiellement réaliser une importante plus-value sur Poku après à peine un an. Le cador allemand avait recruté l’ailier l’été dernier pour dix millions d’euros en provenance de l’AZ. Poku avait alors signé un contrat jusqu’à la mi-2030 à la BayArena.

Un départ vers la Turquie s’est soudainement accéléré ces derniers jours. Au départ, la Fiorentina semblait en effet tenir la corde pour la venue de Poku. Ce transfert n’a finalement pas abouti, après quoi Besiktas s’est manifesté avec insistance et a désormais obtenu gain de cause.

L’ancien joueur de l’AZ a disputé 45 matches officiels avec Bayer Leverkusen la saison passée, répartis entre la Bundesliga, la Ligue des champions et la Coupe d’Allemagne. Il y a inscrit cinq buts et délivré huit passes décisives.

Ainsi, le séjour de Poku en Allemagne prend déjà fin, au moins provisoirement, après une seule année. Besiktas sera le deuxième club étranger du jeune international néerlandais après Bayer Leverkusen.