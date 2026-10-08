Erling Haaland sur la crise à Manchester City : « Quoi qu’il arrive… »

Erling Haaland s’est exprimé publiquement pour la première fois jeudi depuis que Manchester City a été reconnu coupable, il y a près de trois semaines, de 114 infractions au règlement financier de la Premier League.

La Premier League a jugé Manchester City coupable d’avoir enfreint à pas moins de 114 reprises son règlement financier. Le club a fait appel de cette accusation vendredi dernier.

Haaland n’était plus autorisé à apparaître dans les médias depuis cette condamnation. Il devait s’exprimer lors d’une conférence de presse de la Norvège, mais a été remplacé par Fredrik Aursnes juste avant le début.

L’attaquant de Manchester City a finalement tout de même prononcé quelques mots au micro de Sky Sports, sans toutefois entrer dans le fond de l’affaire.

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« Nous devons rester unis. Quoi qu’il arrive, nous devons toujours continuer à sourire. Il faut simplement essayer de continuer à gagner. Montrons-nous de l’amour, car je ressens beaucoup d’amour pour cette ville (Manchester, NDLR). »

« Je tiens aussi aux supporters de ce club. Je suis l’un d’entre eux. Je ressens en ce moment ce qu’ils ressentent aussi », a conclu l’attaquant, qui porte le maillot du club depuis l’été 2022.

Le week-end prochain, Manchester City affrontera Liverpool en Premier League. Les Reds joueront à Anfield et auront très probablement les couteaux aiguisés.