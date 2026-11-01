Erik ten Hag : « J’ai eu une longue conversation téléphonique avec ce club, mais… »

Erik ten Hag a expliqué dans l’émission Goedemorgen Eredivisie pourquoi il avait été approché par Feyenoord. Le directeur technique du FC Twente a dit « non » à Dennis te Kloese et en donne les raisons.

En février 2025, la direction de Feyenoord a limogé Brian Priske après des résultats décevants en championnat. Ten Hag a été approché pour lui succéder.

« J’ai eu une longue conversation téléphonique avec Feyenoord. C’est un grand club et j’ai senti une certaine affinité avec Te Kloese (alors directeur technique de Feyenoord, NDLR), mais mon passé à l’Ajax m’a poussé à refuser », a expliqué Ten Hag.

« Et après dix-sept ans passés à exercer comme entraîneur, après avoir enchaîné directement à la fin de ma carrière, j’étais enfin dans une période où je prenais un peu de recul », a-t-il poursuivi.

Prochains matchs FEY Ligue des Champions 15:00 INT

« Prendre le temps de me remettre en question, de réfléchir, de faire autre chose pour une fois. Au bout du compte, je pense que cela m’a fait du bien de m’éloigner un temps du football », a ajouté Ten Hag.

Timo Letschert a ensuite demandé à son ancien entraîneur s’il aimerait un jour entraîner de nouveau l’Ajax. « Ce n’est pas à exclure, mais avant que cela ne fasse les gros titres : je suis aujourd’hui directeur technique du FC Twente et cela me plaît énormément. »

Feyenoord a finalement choisi Robin van Persie. L’ancien attaquant a terminé deuxième avec le club la saison dernière, mais a tout de même été remercié durant l’été.