Équipe nationale : les négociations pour le poste de sélectionneur entrent dans le vif du sujet. Côté cotes, rebondissement : selon les bookmakers, Conte devance désormais Mancini

D’abord le directeur technique, puis l’entraîneur : tel est le plan du président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malagò, chargé de désigner le prochain sélectionneur de l’équipenationale italienne. Une fois ce premier poste pourvu, le numéro un de la FIGC estime que « le reste sera moins compliqué », c’est-à-dire trancher entre Antonio Conte et Roberto Mancini, les deux grands candidats au poste de sélectionneur, qui ont déjà occupé ce banc par le passé. Selon les analystes de paris de Snai et Sisal, la tendance s’est inversée : Antonio Conte, dont la cote est passée de 2,00 à 1,72, devance désormais Roberto Mancini, deuxième à 2 contre 1. Les autres prétendants, très loin derrière, sont cotés à deux chiffres. Le podium virtuel est complété par l’expérimenté Claudio Ranieri (12,00), libre depuis la fin de son contrat avec l’AS Rome, tandis que la « suggestion » Pep Guardiola est cotée à 33 fois la mise, même cote que Simone Inzaghi, nouveau



