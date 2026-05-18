Équipe de la semaine de Voetbalzone : Ronald Koeman Jr. entre dans l’histoire de l’Eredivisie

La 34^e journée de l’Eredivisie VriendenLoterij s’est conclue. Le PSV a surclassé le FC Twente, Feyenoord a gagné sur la pelouse du PEC Zwolle et l’Ajax a partagé les points avec le sc Heerenveen. Voici les joueurs qui se sont distingués ce week-end.

Feyenoord et le PSV fournissent chacun un représentant : Noah Fernandez et Anis Hadj Moussa, auteurs d’une performance remarquée dimanche, intègrent l’équipe type de la semaine dela VZ. L’Ajax, lui, n’a pas convaincu en Frise et devra passer par les barrages pour décrocher un billet pour l’Europe.

À la une

Ronald Koeman junior s’impose comme un choix évident après la dernière journée. Le fils de notre sélectionneur national, déjà auteur d’une saison remarquable dans les buts, a permis au Telstar de se maintenir dimanche sur la pelouse du FC Volendam en transformant un penalty.

À Nimègue, le NEC a exulté grâce à un doublé de Noé Lebreton. International français espoir, l’ailier pourrait à l’avenir rapporter une somme importante à ce club populaire.

L’équipe type de la semaine de VZ : Ronald Koeman Junior (Telstar) ; Oliver Braude (sc Heerenveen), Ryan Flamingo (PSV), Danny Bakker (Telstar), Arthur Zagré (Excelsior Rotterdam) ; Noah Fernandez (PSV), Sven Mijnans (AZ), Gjivai Zechiël (FC Utrecht) ; Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Moussa Soumano (NAC Breda), Noé Lebreton (NEC Nimègue).