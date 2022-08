Équipe de France : Saint-Maximin envoie un message à Deschamps

"J’espère qu’il avait ses codes Canal+" : Allan Saint-Maximin a envoyé un message à Didier Deschamps après sa prestation XXL contre Manchester City.

Allan Saint-Maximin postule pour l’équipe de France. Et cela depuis toujours, mais sa prestation XXL avec Newcastle face à Manchester City (3-3) dimanche en Premier League l’a poussé à envoyer un message au sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

À lire - Saint-Maximin : "On ne m'a rien servi sur un plateau"

À l’origine des trois buts de son équipe, sans oublier plusieurs festivals techniques, l’ancien de Bastia a régalé les spectateurs présents à St James’ Park, et aussi les téléspectateurs. Et l’ailier espère justement que DD s’est tranquillement installé devant son téléviseur pour admirer ses prouesses.

"Déterminé à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour"

"J’espère que Didier Deschamps avait ses codes Canal+", a osé le joueur des Magpies sur les réseaux sociaux ! Un message… que Saint-Maximin a supprimé dans la foulée, sans doute conscient qu’il aurait l’effet inverse de celui attendu, à savoir une réaction positive du sélectionneur.

Mais il a tenu à s’expliquer : "Plus sérieusement, évidemment j’ai conscience que les Bleus c’est le très très haut niveau et que ça demande beaucoup de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque ! Mais ce qui est sûr, c’est que je suis déterminé à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour." Un tweet bien meilleur que le précédent.