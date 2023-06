Equipe de France : Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano, aux origines d'une bromance

Ex-partenaires à Leipzig, les deux défenseurs centraux, qui ont gravi les échelons ensembles, entretiennent une amitié profonde en dehors du terrain.

En ce mardi 13 juin, le soleil tape fort sur Clairefontaine lorsque les Bleus pointent le bout de leur nez en haut du chemin qui mène au terrain Michel Platini. En tête de cortège, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, les deux titulaires de la charnière centrale de l’équipe de France, ont le sourire et se taquinent. Au château, les deux anciens compères de Leipzig sont souvent ensemble et offrent régulièrement quelques bonnes images aux caméras qui suivent l’équipe de France.

En mars dernier, les deux hommes arrivaient côte à côte au pied des marches, pressés de revoir leurs partenaires après la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Argentine. Quelques jours plus tard, ils offraient un instant de complicité dans la zone mixte de l’Aviva Stadium de Dublin, dans la foulée de la victoire des leurs face à l’Irlande (1-0, le 27 mars). Sous le maillot tricolore, les deux défenseurs centraux n’ont pourtant disputé que quatre matchs dans leur intégralité.

Pour comprendre cette bromance, il faut remonter sept ans en arrière, en 2018, quelques jours avant qu’Ibrahima Konaté ne débarque en Allemagne. En fin de contrat avec Sochaux, le garçon originaire de la région parisienne a l’embarras du choix pour son avenir : Cologne, Leverkusen, Everton, Crystal Palace, Udinese, Atalanta, Lyon et Nice, entre autres, sont à l’affût. Pour l’aider à trancher, « Ibou » se tourne notamment vers Upamecano qui vient de vivre sa première saison à Leipzig.

Quand Konaté porte le short d'Upamecano en match...

« C’est la première personne que j’ai eu au téléphone. Il m’a expliqué comment cela se passait et il m’a un peu convaincu de venir, même si j’avais l’idée d’aller là-bas », se souvient Ibrahima Konaté. Au sein de la formation détenue par le groupe Red Bull, les deux garçons font tout, ou presque, ensemble - accompagnés par Simon Mvogo et Jean-Kévin Augustin - malgré la potentielle concurrence qui pourrait exister entre eux.

En dehors du terrain, les deux amis habitent dans le même bâtiment, jouent à la Playstation, sortent, mangent ensemble, partagent le même avion pour Paris sur leurs jours de repos. « Quand la mère de Dayot venait à Leipzig, elle préparait le dîner et Ibrahima était invité. Et vice versa lorsque la maman d'Ibou était de passage. Idem lorsque les frères de l’un et l’autre venaient », se souvient Babacar N'Diaye, le team manager du RB Leipzig qui a activement participé à leur intégration.

Entre eux, peu de mystères. Chacun connaît une partie de la famille de l’autre, le parcours, les galères de l’enfance et de la jeunesse. « Avec Ibra, on a la même mentalité. On a grandi dans un quartier, on a un parcours similaire. C’est mon frérot, c’est mon gars comme on dit », nous confiait en mars Dayot Upamecano. À Leipzig, leur complicité n’étonne personne. Du vestiaire au stade, les deux internationaux français sont toujours côte à côte. « Lors d’un match, Ibou a même porté le short avec le numéro 5 de Dayot sans s’en rendre compte », se remémore Babacar N’Diaye.

Et quand l’un va moins bien, l’autre est là pour lui remonter le moral. Entre octobre 2019 et mai 2020, Ibrahima Konaté connaît une première blessure longue durée. Sept mois sur le flanc pour soigner un problème musculaire. Entre messages et visites régulières, Upamecano est présent pour accompagner son pote dans cette période compliquée. « Dayot l’a soutenu comme on soutient son frère, il lui a remonté le moral », confie Babacar N’Diaye.

« Il était proche de moi, il prenait de mes nouvelles, m’envoyait des messages. A chaque fois que j’étais chez le kiné, il venait me voir pour me demander comment je me sentais. C'est aussi ça qui a créé cette amitié qui est solide entre nous », ajoute Ibrahima Konaté.

Désormais loin mais plus que jamais en contact

Après cette épisode, le passage à trois défenseurs centraux imposé par Julian Nagelsmann leur donne l’opportunité de mettre un peu plus leur complicité à l’épreuve sur le terrain alors qu’une concurrence aurait pu s’installer entre eux deux. Bundesliga, Ligue Europa, Ligue des champions, équipe de France Espoirs, Konaté et Upamecano découvrent presque tout ensemble, peaufinent leur complémentarité aussi bien que leurs automatismes, bien aidé par une mentalité que les témoins de leur ancien club décrivent comme identique.



« Ce sont des jeunes qui étaient là pour réussir, résume Babaca N’Diaye. Ils ont la même mentalité, travaillent bien, donnent tout et à la fin ils récoltent ce qu’ils ont semé. ». Cinq ans après leur arrivée à Leipzig, les deux hommes ont pris leur envol. Ibrahima Konaté du côté de Liverpool et Dayot Upamecano au Bayern Munich. Deux choix de carrière qui n’ont pas distendu le lien qui existe entre eux.

« Quand on a du temps libre, on s'appelle, on s’envoie des messages, détaille le Bavarois. Avant les rencontres, on se souhaite bon match. C’est vraiment quelqu’un qui est important pour moi et je suis content qu’on soit en équipe de France ensemble. » Didier Deschamps et le reste des Bleus aussi.