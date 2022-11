Equipe de France : Le conseil de Wenger à Deschamps pour gagner la Coupe du monde 2022

Pour Arsène Wenger, l'équipe de France fera le doublé Coupe du monde 2018-2022 si elle retrouve ses vertus défensives.

Ancien entraîneur mythique d'Arsenal, Arsène Wenger va suivre la Coupe du monde 2022 pour le compte de la FIFA puisqu'il fait partie du Groupe d'étude technique qui analyse l'ensemble des matches dans le but de publier un rapport à l'issue de la compétition.

Et avant le premier match de l'équipe de France, championne du monde en titre, Arsène Wenger a accordé un entretien à nos confrères de Wettbasis.

Wenger confiant pour les Bleus

Wenger explique ce que doit faire Didier Deschamps pour que la France conserve son titre : « Si Didier Deschamps parvient retrouver une stabilité sur le plan défensif, alors la France aura de grandes chances de gagner une nouvelle fois la Coupe du monde. Pour unchampion du monde en titre, le plus grand danger est de ne pas avoir de problèmes. Les équipes qui se la coulent douce et ne sont pas assez concentrées sur le travail à effectuer ont presque toujours une mauvaise surprise lors de la compétition et sont rapidement éliminées. »

« Pour être honnête, je pense même que c'est une bonne chose que Didier Deschamps rencontre des difficultés car il sait qu'il a encore des réglages à faire. Pour moi, l'équipe de France sera plus concentrée à cause de ses difficultés récentes et je pense que cela sera positif pour Deschamps et ses hommes », ajoute Wenger.

Arsène Wenger désigne ses favoris pour le Mondial

Dans les colonnes de Wettbasis, Arsène Wenger a également passé en revue les principaux favoris de la Coupe du monde.

Il analyse d'abord les chances brésiliennes : « Au cours des 12-15 derniers mois, c'est la sélection qui m'a fait la meilleure impression. C'est une équipe très expérimentée avec un leader comme Neymar qui est dans une forme fantastique depuis six mois. »

Wenger pense qu'il faudra « aussi compter sur l'Argentine » et que « Lionel Messi fera tout pour briser sa malédiction et devenir enfin champion du monde. »

Fin connaisseur du football anglais, Wenger estime que les Three Lions peuvent s'imposer au Qatar : « Avec Jude Bellingham, Phil Foden, Mason Mount, Bukayo Saka, Marcus Rashford, l'Angleterre a beaucoup de jeunes talents dans ses rangs et elle a le potentiel pour aller très loin. L'équipe de Gareth Southgate a toujours terminé dans le dernier carré lors des précédents tournois et ce n'est certainement pas le fruit du hasard. »

Enfin, Wenger n'oublie pas de citer l'Espagne dans ses favoris : « Je vois aussi l'Espagne, qu'il ne faut jamais écarter, car techniquement, il y a un énorme potentiel dans cette équipe, notamment avec le duo de milieux défensifs Pedri et Gavi. »