Quelques semaines à peine après la conclusion de l'un des plus gros transferts de l'été, la star argentine Enzo Fernández a créé une énorme surprise en annonçant son souhait de retourner dans son club formateur, River Plate.

Les déclarations du champion du monde 2022 placent des points d'interrogation sur son avenir avec Manchester City, qui l'a recruté il y a quelques semaines seulement en provenance de Chelsea pour 125 millions de livres sterling, dans un transfert qui a fait de lui l'un des milieux de terrain les plus chers au monde.

Malgré un début tonitruant sous le maillot des Citizens, où il a disputé 10 matchs et inscrit son premier but lors de la victoire spectaculaire 5-3 face à Sunderland en Premier League, le cœur du joueur âgé de 25 ans reste suspendu à Buenos Aires.

Fernández a déclaré, dans des propos rapportés par le réseau « talksport » d'après le journal « Los Edul » : « Je veux retourner à River, je l'ai déclaré à maintes reprises, et à chaque fois que l'occasion se présentera, je reviendrai assurément. Je le souhaite ardemment, et je reviendrai à un moment donné, c'est une chose que je désire vraiment. »

Il a ajouté, sur un ton catégorique ne laissant aucune place à un rétropédalage : « Pas de problème. Je maintiens cette déclaration. Si je l'ai dit, c'est parce que je le ressens vraiment. J'ai besoin de retourner à River pour remporter des titres et profiter de l'ambiance du club pendant plus d'années que celles que j'ai passées ici. »

Malgré la force de ces mots, Fernández s'est empressé de rassurer les supporters de City, écartant tout départ prochain, en affirmant : « Je suis ici, j'ai un contrat de longue durée avec Manchester, et il reste encore un long chemin avant cela. »

De River à City

Enzo est considéré comme l'un des plus illustres produits de l'académie de River Plate, où il a inscrit 12 buts et délivré 10 passes décisives en 53 matchs entre 2020 et 2022, remportant le championnat d'Argentine et la Coupe, entrecoupés d'un prêt réussi à Defensa y Justicia, durant lequel il a été sacré en Copa Sudamericana et en Recopa.

De là, il s'est envolé vers Benfica en juin 2022, où il a remporté le championnat du Portugal, avant d'attirer les regards lors de la Coupe du monde 2022 et de décrocher le trophée du meilleur jeune joueur, pour ensuite rejoindre Chelsea dans un transfert record atteignant 106,8 millions de livres sterling.

Avec les Blues, il a disputé 170 matchs durant lesquels il a inscrit 31 buts et délivré 30 passes décisives, et a été sacré en Coupe du monde des clubs et en Ligue Conférence, avant que les rumeurs ne surgissent début 2026 autour de son transfert au Real Madrid, ce qu'a démenti le club espagnol, jusqu'à ce que Manchester City conclue l'affaire le dernier jour du mercato estival et le réunisse de nouveau avec son ancien entraîneur Enzo Maresca.