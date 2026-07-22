Le club d'Al Qadsiah est entré en concurrence avec Al Hilal, afin de le priver de la conclusion de sa sixième recrue lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Al Hilal avait officiellement recruté cinq joueurs, à savoir Mohammed Al Owais, Sabri Dhal, Nawaf Al Habashi, Abdullah Al Anazi et Mohammed Al Sarnoukh.

Selon de précédents rapports de presse, « le Leader » ciblait la signature d'un sixième joueur saoudien, Mohammed Mahzari, latéral du club d'Al Taawoun.

Toutefois, le journaliste saoudien Ahmed Al Ajlan a affirmé qu'Al Hilal pourrait perdre cette recrue, après qu'Al Qadsiah est entré en négociations avancées avec le club d'Al Taawoun pour recruter le latéral droit saoudien.

Certains rapports avaient révélé des désaccords entre les directions d'Al Hilal et d'Al Taawoun autour du dossier Mahzari, en raison des exigences financières exagérées de ce dernier.

Al Hilal avait déjà recruté un nouveau latéral droit lors de l'actuel mercato estival, en la personne de Mohammed Al Sarnoukh, en provenance du club d'Al Fateh.

Mahzari est considéré comme l'un des joueurs remarquables du football saoudien, au point qu'il a rejoint l'équipe première en mars dernier pour affronter la Serbie, mais il n'a pas figuré dans la liste de l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2026.

Lors de la saison passée, le joueur de 24 ans a disputé 35 matchs avec Al Taawoun en championnat saoudien et en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, au cours desquels il a réussi à inscrire un but et à en délivrer deux.