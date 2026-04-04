Entre rêve et cauchemar… Quand Ali Majrashi reviendra-t-il à Al-Ahli Jeddah ?

Selon des informations parues dans la presse, la date de retour d'Ali Majrashi, défenseur d'Al-Ahli Jeddah, au sein de son équipe a été révélée, après la blessure qu'il a subie avec la sélection saoudienne ces derniers jours.

Majrashi s'est blessé alors qu'il était avec la sélection saoudienne, plus précisément après avoir disputé les dernières minutes du match contre la Serbie, mardi dernier, au stade TSC de Belgrade, qui s'est soldé par une défaite 1-2 des « Verts ».

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que le défenseur droit avait subi des examens médicaux au cours des dernières heures, qui ont révélé une déchirure au muscle de la cuisse, ce qui signifie qu'il sera absent des terrains pendant deux à trois semaines.

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Le staff médical d'Al-Ahli s'efforce d'intensifier le programme de rééducation du joueur saoudien afin qu'il puisse faire son retour après le match contre le club qatari Al-Duhail, le 13 avril prochain, en huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique.

Cela intervient malgré certaines informations affirmant que la durée de la blessure ne serait pas inférieure à trois semaines, ce qui signifierait son absence avant même la finale de la Ligue des champions asiatique, le 25 avril prochain, si l'équipe se qualifie.

L'Allemand Matthias Jaissle, l'entraîneur de l'Al-Ahli de Djeddah, s'est appuyé sur Mohammed Abdelrahman pour pallier l'absence de Majrashi lors du match contre Damac, ce samedi, au stade Al-Inmaa, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Majrashi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Al-Ahli cette saison. Il a disputé 35 matchs avec l'équipe dans différentes compétitions, au cours desquels il a inscrit un but et délivré cinq passes décisives.