Al-Hilal se rapproche d'une décision importante concernant l'avenir de l'une de ses plus grandes stars, alors que le contrat de son capitaine Salem Al-Dawsari s'apprête à entrer dans une phase décisive, à l'approche de la période lors de laquelle il deviendra libre en janvier prochain, avant la fin de son engagement avec le club en juin 2027, le tout sur fond d'interrogations quant à la volonté de la direction de lui offrir un nouveau contrat malgré les difficultés physiques qu'il rencontre dernièrement.

Le dossier Al-Dawsari ne semble pas être une simple formalité contractuelle habituelle : Al-Hilal se trouve face à une équation difficile, qui conjugue la valeur sportive et historique du joueur et la nécessité d'évaluer sa capacité à continuer d'être performant au même niveau, surtout depuis que les blessures menacent sa longévité sur le rectangle vert.

Janvier place Al-Hilal devant une décision déterminante

Dès janvier prochain, Salem Al-Dawsari pourra entamer des négociations avec n'importe quel autre club, sans avoir besoin de l'accord d'Al-Hilal, son contrat arrivant à terme à la fin de la saison en cours. Ce qui place la direction dans l'obligation de trancher sa position de manière anticipée, que ce soit en ouvrant des négociations de prolongation ou en attendant la fin de la saison pour évaluer la situation de façon plus claire.

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La difficulté de la décision tient au fait qu'Al-Hilal n'a pas affaire à un joueur ordinaire, mais à son capitaine et à l'une de ses figures les plus marquantes de ces dernières années. Son statut au sein du club n'élimine toutefois pas l'importance d'examiner son avenir sportif et physique, d'autant que tout nouveau contrat s'étendrait à une phase avancée de sa carrière en termes d'âge.

Les blessures multiplient les points d'interrogation

La saison en cours n'a pas été idéale pour Al-Dawsari, lui qui a manqué à Al-Hilal depuis son entame en raison d'une blessure et n'a disputé que 3 matches seulement, avant de réintégrer les plans de l'équipe récemment. Il a toutefois été victime d'une nouvelle blessure musculaire qui l'a de nouveau écarté de la compétition.

Ces absences répétées placent la direction d'Al-Hilal face à des interrogations sur la capacité du joueur, âgé de 34 ans, à conserver sa disponibilité tout au long de la saison, et sur la possibilité de compter sur lui de manière régulière au cours de la prochaine période. Autant de facteurs qui pourraient influer directement sur l'évaluation de l'opportunité d'une prolongation, surtout que le club a besoin de s'assurer de profiter de ses joueurs tout au long de la saison, et non par intermittence.

La valeur du capitaine face aux calculs d'avenir

En revanche, Salem Al-Dawsari possède un important palmarès de titres et une expérience qui font de son départ une décision difficile, lui qui est resté durant des années l'une des clés essentielles du jeu d'Al-Hilal, grâce à ses qualités offensives et à son influence dans les matches décisifs, ainsi qu'à son rôle de leader dans le vestiaire.

Entre le désir de conserver l'une des figures de l'équipe et la crainte de voir se répéter le scénario des blessures, les regards se tournent vers la décision de la direction d'Al-Hilal au cours des prochains mois : va-t-elle miser sur la capacité de son capitaine à retrouver la forme et lui accorder un nouveau contrat, ou préfère-t-elle mettre fin à la relation à la fin de la saison et ouvrir la porte à une nouvelle ère ?