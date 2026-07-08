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Entre deux époques… Une coïncidence historique réunit Messi, Mbappé et une légende égyptienne

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
L. Messi
Kylian Mbappé
Argentine
Égypte
É.-U.
France

La légende argentine a éteint le rêve des Pharaons.

Lionel Messi est entré dans l'histoire de la Coupe du monde en menant l'Argentine à une remontada de deux buts face à l'Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Il a ainsi permis aux siens de renverser la vapeur et d'éliminer les Pharaons (3-2), alors que l'équipe dirigée par Hossam Hassan menait encore 2-0 à la 79^e minute.

Messi est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire des phases à élimination directe de la Coupe du monde à marquer deux buts en cinq minutes ou moins, permettant à son équipe de combler un retard de deux buts. Seul la légende égyptienne Abdel Rahman Fawzi avait accompli cet exploit lors de l’édition 1934 en Italie, puis Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine, d’après les données de Mr. Sheph.

Lire aussi : Une journée exceptionnelle teintée d’amertume pour la star des Pharaons

Cette statistique souligne un paradoxe saisissant : le premier à avoir réussi cet exploit était un joueur égyptien, le deuxième a été réalisé aux dépens de l’Argentine en finale du Mondial 2022 au Qatar, avant que Messi n’égale ce record face à l’Égypte en 2026.

Lire aussi : « Un tournoi truqué pour Messi »… Tollé mondial contre les arbitres du match Égypte-Argentine

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