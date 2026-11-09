Le calendrier de la Roshn Saudi League pour la saison en cours a suscité une véritable polémique parmi les médias et les critiques sportifs, après que les avis ont divergé concernant la manière dont la ligue a géré l'enchaînement des matches et le report d'un certain nombre de rencontres. Certains ont considéré le nouveau calendrier comme une solution adaptée aux exigences de cette période, tandis que d'autres y ont vu la révélation d'un retard dans la prise de décisions et d'une absence de planification alternative.

Lors d'un débat diffusé dans l'émission « Nadina », des points de vue contrastés ont émergé concernant le travail de la direction des compétitions, en particulier après le report de plusieurs matches d'Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Nassr, et la congestion du calendrier qui en a découlé pour la période à venir, ainsi que les objections de certains clubs quant aux horaires des matches.

Hamad Al-Sunai défend la direction des compétitions

Hamad Al-Sunai a défendu le travail de la direction des compétitions, affirmant que la saison en cours figure parmi celles où les clubs ont bénéficié du plus grand nombre de périodes de repos, et saluant la prise en compte de l'avis des clubs avant l'adoption du calendrier. Il a précisé que disputer des matches consécutifs en une seule semaine dans le cadre du championnat est préférable à une répartition de la charge sur différentes compétitions.

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Al-Sunai a également rejeté les critiques relatives au changement de l'ordre des journées, estimant que ce qu'a fait la direction des compétitions représente la solution optimale au regard des circonstances actuelles, et avertissant que reporter le classico à la fin de la saison pourrait lui faire perdre une partie de sa force et de son importance compétitive.

Al-Sunai a cité un précédent opposant Al-Ittihad à Al-Hilal, expliquant que les deux équipes avaient disputé les matches aller et retour sur une période rapprochée, mais il a insisté sur le fait que les deux rencontres avaient bel et bien eu lieu, contrairement à ce qui avait été évoqué sur l'absence de déroulement du match aller.

Mutaib Al-Hazza critique le retard dans les décisions

En revanche, Mutaib Al-Hazza a critiqué la manière de gérer le dossier du calendrier, estimant que le retard dans la prise de décision révèle l'existence d'une crise et l'absence d'un plan alternatif pour faire face aux imprévus. Il a souligné que le report des matches d'Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Nassr avait provoqué une augmentation de la charge sur les équipes durant la période à venir.

Al-Hazza s'est interrogé sur le degré de satisfaction des clubs à l'égard des nouveaux horaires, tandis qu'Abdulrahman Al-Humaidi a précisé que seuls trois clubs avaient déposé des objections, avant d'ouvrir le débat sur le moment de la tenue des rencontres reportées et la possibilité de trouver d'autres solutions.

Divisions sur l'impact du calendrier sur la compétition

De son côté, Badr Al-Saqri a estimé que la ligue avait tiré profit du report de la Coupe d'Asie, considérant que les propos de Mohammed Al-Kahl sur la satisfaction de 90 % des demandes des clubs constituaient un indicateur positif, à condition que la réponse à ces demandes ne porte pas atteinte à l'équité de la compétition entre les équipes.

Quant à Ahmed Al-Harbi, il a averti que certains clubs pourraient être pénalisés sur le plan technique en raison de la densité des matches, en particulier les équipes qui cherchent à redresser leur situation durant le mercato hivernal, insistant sur le fait que le rôle de la ligue et de la fédération ne consiste pas à satisfaire tous les clubs.

Dans le même contexte, Abdulrahman Al-Humaidi a révélé que l'objection d'Al-Nassr et d'Al-Qadisiyah au calendrier était liée à une demande de prise en compte des occasions et des rites religieux lors de la fixation des horaires des matches, mais que la direction des compétitions avait rejeté les deux requêtes et maintenu le calendrier annoncé.

Pour sa part, Mohammed Al-Nasser a affirmé qu'il est difficile de parvenir à une satisfaction totale de l'ensemble des clubs concernant le calendrier, mais il a souligné l'importance de l'équité dans l'écoute de leurs demandes et de l'exploitation des rapports de récupération, estimant que la prise en compte des aspects physiques des joueurs se répercutera positivement sur le niveau technique et la qualité de la compétition.