Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a affiché son soutien explicite au sacre de l'un des joueurs de son équipe au Ballon d'Or 2026, affirmant que le lauréat de la récompense individuelle la plus prestigieuse du monde du football devait sortir des rangs du club parisien.

Le vainqueur du Ballon d'Or sera dévoilé le 26 octobre prochain à Londres, avec la présence de plusieurs stars du Paris Saint-Germain parmi les principaux favoris, après une saison exceptionnelle au terme de laquelle le club a été sacré champion de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz se distinguent parmi les candidats potentiels, d'autant que ce dernier a ajouté à son palmarès le titre de champion du monde 2026 avec la sélection espagnole.

« C'est mon avis, et je peux me tromper »

Luis Enrique a déclaré, lors de la conférence de presse précédant le match entre le Paris Saint-Germain et Monaco lors de la troisième journée du championnat de France : « Peu m'importe de savoir qui remportera le Ballon d'Or, mais à mon avis, le lauréat doit être un joueur du Paris Saint-Germain. »

L'entraîneur espagnol a ajouté, selon les propos rapportés par RMC : « Nous avons tout. Nous avons des joueurs qui ont tous remporté la Ligue des champions, Fabián Ruiz qui a gagné la Coupe du monde, et Ousmane Dembélé qui a été sacré au Ballon d'Or la saison dernière. Donc, pour moi, le lauréat doit sortir du Paris Saint-Germain. C'est mon avis, et je peux me tromper. »

Les propos de Luis Enrique interviennent alors que la course à la récompense s'intensifie, avec la présence d'autres noms de premier plan candidats au sacre, parmi lesquels Kylian Mbappé, auteur de performances individuelles remarquées lors de la Coupe du monde 2026, aux côtés de Lamine Yamal, Harry Kane, Lionel Messi, Rodri et Michael Olise.

Une réponse à Mourinho

Les déclarations de Luis Enrique répondent aux propos tenus par José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, au sujet de la récompense, le Portugais estimant que « le lauréat du Ballon d'Or cette année ne doit pas nécessairement venir du Paris Saint-Germain ou de la sélection espagnole ».

Mourinho a déclaré samedi dernier, lors de la conférence de présentation du match face à Malaga, disputé dimanche, à propos du Ballon d'Or : « C'est une magnifique récompense sur le plan individuel. Ce trophée entre dans l'histoire personnelle d'un joueur donné. Il y a environ 12 joueurs d'un très haut niveau, et nous en avons 3 ou 4 (au Real Madrid). »

Il a ajouté : « Pour moi, le Ballon d'Or doit revenir à ces joueurs qui nous manquent à jamais lorsqu'ils prennent leur retraite. Maradona me manque, (Ronaldo) Nazário, Messi, Zidane et Matthäus. On ne peut pas attribuer le Ballon d'Or à des joueurs simplement parce qu'ils ont remporté la Ligue des champions ou la Coupe du monde. Si vous voulez récompenser le vainqueur de la Ligue des champions, alors donnez le Ballon d'Or à Luis Enrique. »

Il a poursuivi : « Pour l'Espagne, De la Fuente le mérite assurément. C'est la plus grande des distinctions. Le meilleur au monde, c'est autre chose, il ne doit pas venir du Paris Saint-Germain ou d'Espagne. Il y en a deux, trois ou quatre, et nous savons qui ils sont. Nous savons où ils sont, ils sont ici. Nous savons qui a écrit l'histoire individuellement cet été. »

Bien que Mourinho n'ait pas cité de joueur en particulier, des rapports de presse ont indiqué qu'il désignait son joueur français Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 22 buts, lors de l'édition disputée cette année.

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