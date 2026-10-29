Énorme coup dur pour Mauro Júnior, capitaine du PSV

Mauro Júnior ne figure pas dans la sélection du Brésil pour la prochaine trêve internationale. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a dévoilé jeudi son groupe pour les matches amicaux contre le Japon et Singapour, sans retenir le capitaine du PSV. Une absence remarquée, puisque Mauro avait disputé les trois rencontres amicales de la précédente trêve internationale.

Fin septembre, Mauro avait réalisé un rêve en étant appelé pour la première fois en équipe nationale du Brésil. Le gaucher polyvalent avait immédiatement eu l’occasion de faire ses preuves avec la Seleção. Il avait participé aux trois matches amicaux et avait été titularisé une fois.

Mauro devra toutefois faire l’impasse sur la prochaine trêve internationale. Ancelotti a choisi d’autres options en défense, parmi lesquelles Wesley, de l’AS Roma, et Carlos Augusto, de l’Inter Milan. Tous deux étaient absents lors de la précédente trêve internationale, mais avaient déjà joué pour le Brésil.

L’entraîneur italien a également fait une place à Jonathan Jesus, de Cruzeiro. Le défenseur central figure pour la première fois dans la sélection brésilienne. Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zénith Saint-Pétersbourg), Vanderson (AS Monaco) et Vitor Reis (Manchester City) ont aussi été retenus.

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Au milieu de terrain, Ancelotti a notamment convoqué Bruno Guimarães, João Gomes et Andrey Santos. Gabriel Bontempo, de Santos, et Danilo Santos, de Botafogo, sont également présents. Le Brésil terminera l’année civile par deux matches amicaux, qui permettront à Ancelotti de continuer à travailler avec son équipe.

En attaque, le sélectionneur dispose de stars comme Vinícius Júnior et Raphinha. Les jeunes talents Estêvão et Endrick ont également été retenus, malgré leur temps de jeu limité en club. Selon le média brésilien Estadão, Estêvão n’a disputé que huit matches avec Chelsea cette saison, dont deux comme titulaire.

Endrick peine lui aussi à s’imposer au Real Madrid. L’attaquant de vingt ans n’a participé qu’à quatre des treize matches du géant espagnol, mais conserve la confiance d’Ancelotti.

Le Brésil affrontera le Japon le 14 novembre, puis Singapour trois jours plus tard.

Liste complète du Brésil :

Gardiens : Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).

Défenseurs : Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zénith Saint-Pétersbourg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (AS Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma).

Milieux de terrain : André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Attaquants : Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (FC Barcelone), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).