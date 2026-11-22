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Désiré Doué a subi une grave blessure samedi face à l’OGC Nice (victoire 2-3). Le Paris Saint-Germain a communiqué les résultats des examens médicaux par ses canaux officiels.

L’ailier français était titulaire avec les Parisiens. Après 32 minutes de jeu, il a inscrit le but du 1-2 sur une passe d’Achraf Hakimi.

Juste avant la pause, le sort s’est acharné sur Doué. L’attaquant a éliminé Axel Witsel d’un crochet et s’apprêtait à poursuivre son dribble lorsqu’il a subi une hyperextension du genou. Le Français a hurlé de douleur et la crainte d’une grave blessure a été immédiate.

L’attaquant de 21 ans a été évacué sur une civière et Luis Enrique savait que la situation était grave. « Nous devrons attendre les examens, mais il est clair qu’il s’agit d’une blessure grave. »

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Le PSG confirme que Doué s’est rompu le ligament croisé antérieur et qu’il sera opéré fin novembre. Une longue rééducation l’attend ensuite.

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C’est un coup dur pour Doué et les Parisiens, après la grave blessure au genou déjà subie par Khvicha Kvaratskhelia en octobre.

Selon L'Équipe, le tenant du titre en Ligue des champions devra se passer de Doué pendant au moins six mois. Sa participation à d’autres matches du PSG cette saison est donc incertaine.

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Ousmane Dembélé a retrouvé le groupe du Paris Saint-Germain après une période d’absence. Malgré son retour, Luis Enrique dispose désormais de bien moins d’options en attaque.

Outre le Ballon d’Or français, l’entraîneur espagnol peut encore compter sur Senny Mayulu, Maghnes Akliouche, Ferran Torres et l’ancien joueur de l’Ajax Mika Godts, entré en jeu à la 62e minute contre Nice.