Énorme coup dur pour Kees Smit

Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

L’AZ devra se passer de Kees Smit pendant les prochaines semaines. Le milieu de terrain a subi un contretemps dans son rétablissement et restera donc indisponible pour le moment. Le club d’Alkmaar l’a annoncé samedi sur ses canaux officiels.

Smit était déjà absent vendredi avec les Espoirs néerlandais, vainqueurs 3-0 des Espoirs danois lors du match aller des barrages de qualification pour l’Euro. Le milieu de terrain espérait initialement pouvoir jouer mardi lors du match retour, mais il est désormais clair que cette rencontre arrivera également trop tôt pour lui.

Le milieu de terrain avait pourtant rejoint lundi dernier à Zeist le groupe du sélectionneur Michael Reiziger. En concertation avec toutes les parties concernées, il avait ensuite été décidé que Smit resterait pour le moment à l’AZ afin de travailler sur sa condition physique, avec la possibilité de rejoindre les Espoirs néerlandais par la suite.

Cette possibilité est désormais écartée. Selon l’AZ, Smit a subi un contretemps dans son rétablissement et ne sera pas disponible pendant les prochaines semaines. Le club n’a pas précisé quand le milieu de terrain pourrait faire son retour.

Publicité Publicité

L’absence de Smit est un coup dur non seulement pour les Espoirs néerlandais, mais aussi pour l’AZ. Après la trêve internationale, le club d’Alkmaar aura un calendrier chargé et le milieu de terrain devrait manquer plusieurs rencontres importantes.

Related Topics

L’AZ reprendra le championnat face au Sparta Rotterdam avant d’affronter le Sparta Prague en Ligue Europa. Suivront notamment des rencontres contre le PEC Zwolle, le PSV et le Sturm Graz, ce dernier étant lui aussi un adversaire en compétition européenne.

Des matchs contre le NEC, le HSV Hoek en Coupe des Pays-Bas Eurojackpot et l’Excelsior sont également au programme dans les prochaines semaines. On ignore encore précisément quelles rencontres Smit manquera, l’AZ n’ayant communiqué aucune date de retour.

Publicité

Smit n’est pas le seul joueur de l’AZ à devoir faire l’impasse sur cette trêve internationale. Wouter Goes et Rome-Jayden Owusu-Oduro n’ont pas non plus pu rejoindre les Espoirs néerlandais en raison de problèmes physiques.

Goes souffre d’une blessure depuis quelque temps déjà et a travaillé à son rétablissement ces dernières semaines. Selon l’AZ, le défenseur n’est pas encore assez avancé dans sa rééducation pour reprendre la compétition. Owusu-Oduro, de son côté, a ressenti des douleurs après le match entre Jong AZ et Almere City FC.

Publicité

Malgré l’absence des trois joueurs de l’AZ, les Espoirs néerlandais abordent le match retour contre le Danemark dans une excellente position. L’équipe de Reiziger s’est imposée 3-0 vendredi, avec notamment Elijah Dijkstra, Dave Kwakman et Ro-Zangelo Daal titulaires. Mardi, les Pays-Bas pourront valider définitivement leur qualification pour l’Euro de l’été prochain, organisé en Albanie et en Serbie.