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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
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Énorme choc : la durée d'absence du professionnel d'Al-Ittihad saoudien

R. Rios
Al Ittihad
Saudi Pro League
Colombie
Arabie saoudite

Un coup dur frappe de plein fouet le doyen des clubs

Al-Ittihad a subi un nouveau coup dur après l'annonce de la nature de la blessure de son joueur colombien Richard Ríos, victime d'une blessure aux ligaments de la cheville, ce qui accroît les inquiétudes quant à la durée de son absence des terrains, d'autant plus que l'équipe est engagée dans plusieurs échéances importantes au cours de la période à venir.

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Le club a précisé, dans un communiqué officiel, que les examens médicaux auxquels Ríos s'est soumis ont révélé une blessure au ligament péronier de la cheville, le joueur suivant un traitement et une rééducation conformément au programme médical établi, sans que le communiqué ne précise le degré de la blessure ni la durée prévue de son éloignement de la compétition.

La durée d'absence du milieu de terrain colombien dépend de la gravité de la blessure, puisque le délai de récupération d'une blessure de premier degré au ligament péronier se situe généralement entre deux et trois semaines, tandis qu'il peut s'étendre, pour les blessures de deuxième degré, entre six et huit semaines, selon l'ampleur des dégâts et la réponse du joueur au traitement.

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02 nov. 2026

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Par conséquent, la détermination de la date du retour de Ríos aux entraînements collectifs reste tributaire des résultats des examens et de l'évaluation médicale de son état, d'autant que Al-Ittihad n'a pas encore révélé si la blessure est de premier ou de deuxième degré, ce qui rend prématuré de parler de la durée définitive de son absence.

La blessure de Ríos intervient à un moment difficile pour Al-Ittihad, l'équipe ayant perdu l'un de ses éléments au milieu de terrain, ce qui oblige le staff technique à réorganiser ses options et à compenser son absence lors des prochains matchs, en tenant compte de la nature des confrontations et de la pression du calendrier des compétitions.

Les supporters d'Al-Ameed suivent avec attention l'évolution de l'état du joueur durant la période de rééducation, dans l'espoir que la blessure soit limitée et que son éloignement ne se prolonge pas, en attendant une mise à jour officielle du club précisant le degré de la blessure et la durée prévue du retour de Ríos sur les terrains.

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