Énorme choc en Premier League : un manager rend son contrat après une préparation calamiteuse

Eddie Howe n’est plus l’entraîneur de Newcastle United, selon les informations de Fabrizio Romano. Le technicien a lui-même décidé de ne pas poursuivre l’aventure au club.

Selon The Athletic, la décision de partir vient de Howe lui-même. Au départ, les deux parties souhaitaient entamer ensemble la saison à venir, mais Howe a finalement décidé de rendre son contrat.

L’entraîneur, qui était aux commandes depuis déjà cinq ans à St James’ Park, souhaite faire une pause dans sa carrière. Le technicien de 48 ans a annoncé sa décision en interne mercredi.

Newcastle a réagi à toute vitesse et le successeur de Howe est déjà prêt. Matthias Jaissle, l’entraîneur allemand d’Al-Ahli, doit devenir le nouvel entraîneur de Sean Steur et Sven Botman.

Dimanche dernier, Newcastle a lancé sa préparation avec un match amical contre Gateshead, pensionnaire de cinquième division. Cette rencontre s’est terminée sur le score de 1-1. Mercredi, une défaite 4-1 a suivi face à Bristol City.

En 2025, Newcastle a remporté la Carabao Cup sous les ordres de Howe, sur le départ. Le club a également disputé la Ligue des champions en 2023 pour la première fois depuis vingt ans à Newcastle.