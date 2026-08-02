Endrick dans le viseur d'un géant italien : Mourinho temporise avant la décision cruciale

L'AS Rome a manifesté son intérêt pour recruter le Brésilien Endrick, attaquant du Real Madrid, durant l'actuel mercato estival afin de renforcer l'attaque du club italien.

Le journal « La Gazzetta dello Sport » a rapporté que l'AS Rome cherche à s'attacher les services d'un joueur sous forme de prêt avec option d'achat, et qu'il concentre ses efforts sur la venue d'Endrick en provenance du Real Madrid.

Il a ajouté que les dirigeants de l'AS Rome se sont rendus à Madrid pour étudier la possibilité de finaliser l'opération lors de l'actuel mercato.

Les informations de presse indiquent que le Real Madrid n'est pas ouvert aux négociations pour le moment, bien qu'Endrick ne tienne pas un rôle central dans les plans de José Mourinho, l'entraîneur du club madrilène.

Il a précisé que le but d'Endrick lors du match amical contre la Fiorentina hier samedi n'est pas suffisant, et qu'il fera l'objet d'une évaluation de la part de José Mourinho dans les prochains jours, l'AS Rome étant l'un des plus enthousiastes à l'idée de conclure l'affaire si le Real Madrid souhaitait s'en séparer.