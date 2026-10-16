Le joueur de 20 ans a ouvert le score dès la troisième minute en Bulgarie, avant de délivrer une passe décisive à l’ancien espoir du Barça Ansu Fati pour le 2-0 (43e). « Paris est dans une forme fantastique », s’est enthousiasmé l’entraîneur de Monaco, Filipe Luis, au sujet de l’international allemand U21.

Brunner ne jouera pourtant pas pour Monaco le week-end prochain en Ligue 1 contre Lorient : il purgera le deuxième match de sa suspension. Mi-septembre, lors du match nul 1-1 face au Racing Strasbourg, il avait célébré son but en mimant un geste de décapitation en direction des supporters adverses. La Ligue l’avait alors suspendu pour deux matches, plus deux autres avec sursis.

Juste après le match contre Strasbourg, Brunner avait encore déclaré en zone mixte : « Je ne dirais pas que je le regrette, mais ce n’était pas le message que je voulais faire passer. Cela a été mal compris. Ce que je voulais dire, c’était : “Quel but, c’est fini.” » Quelques semaines plus tard, compte tenu de sa suspension, le joueur de 20 ans a tenu un tout autre discours jeudi à Sofia : « Je regrette ce que j’ai fait et j’en tire une leçon pour l’avenir », a-t-il précisé.

Comment s’est déroulée la carrière de Paris Brunner jusqu’ici ?

Formé au Borussia Dortmund, Brunner n’avait finalement pas réussi à s’entendre avec le BVB sur un nouveau contrat en 2024. Le club l’avait vendu pour quatre millions d’euros à Monaco, qui l’avait d’abord envoyé au Cercle Bruges pour une saison infructueuse. Ce n’est que cette saison que l’attaquant a véritablement décollé : après huit matches officiels, il compte sept buts et une passe décisive.

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Selon un article de Foot-Mercato, Dortmund s’est assuré, lors de la vente de Brunner, un « droit de s’aligner » (« Matching Right »), qui lui permet de s’aligner sur l’offre d’un autre club pour l’attaquant et ainsi de le faire revenir. Grâce à sa bonne forme, la valeur marchande de Brunner est désormais passée à 15 millions d’euros.