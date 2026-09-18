En vue du Maroc : Queiroz convoque Kudus et Ayew et écarte Partey

Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'équipe nationale du Ghana, a dévoilé la liste des « Black Stars » en vue de la prochaine trêve internationale, marquée par le retour du duo Mohammed Kudus et Alexander Djiku, ainsi que par la convocation du capitaine Jordan Ayew, tandis que Thomas Partey est absent en raison d'une blessure.

Le Ghana entamera son parcours dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations par un choc de taille face à la Côte d'Ivoire jeudi prochain, avant de recevoir la Gambie le 29 septembre courant au stade Accra Sports.

Après ces deux rencontres, l'équipe ghanéenne se rendra au Maroc pour affronter les « Lions de l'Atlas » en match amical le 4 octobre, dans le cadre de sa préparation aux échéances à venir.

Kudus fait son retour au sein de la sélection ghanéenne après avoir manqué le parcours de son pays à la Coupe du monde 2026 en raison d'une blessure, qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant 7 mois, avant qu'il ne retrouve la forme et redevienne disponible pour Queiroz.

La liste marque également le retour de Djiku, défenseur du Spartak Moscou, après qu'une blessure l'avait lui aussi privé de participer au Mondial. Le joueur a retrouvé sa disponibilité depuis, et a joué régulièrement avec son club, disputant 3 matchs consécutifs complets de 90 minutes avant la trêve internationale.

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Jordan Ayew présent, Partey principal absent

Queiroz a adressé une convocation à Jordan Ayew, le capitaine de la sélection, malgré son temps de jeu limité avec son nouveau club de Sheffield United depuis son transfert, le technicien portugais continuant de compter sur l'expérience du joueur et son rôle de leader au début du parcours du Ghana dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

À l'inverse, l'absence de Thomas Partey constitue la principale surprise de la liste, alors qu'il continue de souffrir de problèmes physiques qui l'ont empêché d'entrer dans les plans du staff technique durant la trêve actuelle.

De nouveaux visages renforcent la liste de Queiroz

Benjamin Asare, gardien des Hearts of Oak, a conservé sa place dans la liste aux côtés de Lawrence Ati-Zigi et Joseph Anang.

Nathaniel Adjei fait également son retour au sein de la sélection après une absence de près d'un an, profitant de ses prestations remarquables avec Lorient en Ligue 1.

Queiroz a par ailleurs récompensé plusieurs joueurs pour leurs bonnes performances avec leurs clubs, parmi lesquels Jean Gyimah, joueur d'Elfsborg, et Ronald Donkor, joueur des New York Red Bulls.

La liste comprend en outre Ibrahim Osman, aux côtés d'Ibrahim Sulemana, milieu de terrain de Sassuolo, parmi les noms qui font leur retour dans les plans de la sélection ghanéenne.

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